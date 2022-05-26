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Radeon RX 7000 могут получить поддержку интерфейса DisplayPort 2.0 UHBR20 — он позволяет выводить картинку в 16K

Видеокарты Radeon RX 7000 на архитектуре RDNA 3 могут получить поддержку интерфейса DisplayPort 2.0 с поддержкой режима VESA UHBR20, что указывает на их сверхвысокую пропускную способность сигнала — до 80 Гбит/с. Этой информацией в Twitter поделился популярный автор утечек под ником Kepler, обнаруживший намёки на такую возможность в коде драйверов AMD.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

Пользователь поделился ссылкой на сайт, который демонстрирует изменения в драйверах AMD для видеокарт. В патчах прослеживаются отсылки к стандарту DisplayPort 2.0 UHBR20. Устройства с поддержкой этого режима обладают пропускной способностью до 80 Гбит/с, что на 32 Гбит/с больше, чем у стандарта HDMI 2.1 и на 48 Гбит/с больше, чем у DisplayPort 1.4a. Теоретически ускорители Radeon RX 7000 смогут выводить на экран картинку в разрешении до 16K с компрессией DSC, либо до 10K без компрессии или сразу два 8К-сигнала с частотой 120 Гц и HDR.

Источник изображения: Freedesktop

Источник изображения: Freedesktop

В январе прошлого года организация Video Electronics Standard Association (VESA), занимающаяся стандартизацией в сфере дисплеев, подтвердила, что совместимые с DisplayPort 2.0 мониторы должны появиться к концу 2021 года, но сроки были сдвинуты на более поздний период.

Источник изображения: Tom's Hardware

Источник изображения: Tom's Hardware

Не исключено, что повсеместная поддержка нового стандарта начнётся одновременно с выходом видеокарт нового поколения. Недавно VESA также отчиталась, что мобильные чипы Ryzen 6000 получили сертификаты соответствия стандарту DisplayPort 2.0 UHBR.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты, слухи,
Теги: displayport 2.0, amd, vesa, стандарты, интерфейсы, radeon rx 7000
displayport 2.0, amd, vesa, стандарты, интерфейсы, radeon rx 7000
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