Астрономы открыли, что в далёких-далёких галактиках звёзды в среднем более массивные и крупные

Долгое время считалось, что состав звёзд во всех галактиках во Вселенной по распределению масс такой же, как в нашем Млечном Пути. Иными словами, в любой галактике примерно одинаковое количество лёгких, средних и массивных звёзд. И действительно, наблюдения за звёздами в ближайших к нам галактиках подтверждали это предположение. Новое и более детальное изучение звёзд в далёких галактиках привело к открытию, что мы ошибались.

Группа астрономов из Института Нильса Бора при Копенгагенском университете прогнала через специальный алгоритм свыше миллиона наблюдений за звёздами из базы данных COSMOS. Учёные изучили данные по 140 тыс. галактик с удалением от нас до 14 млрд световых лет. Выяснилось, что считавшийся ранее примерно одинаковый и универсальный параметр «Начальная функция масс» — эмпирическая функция, описывающая распределение масс звёзд в элементе объёма с точки зрения их начальной массы (масса, с которой они сформировались) — имеет переменное значение и не может быть применим ко всем галактикам. Проще говоря, в среднем звёздное население в далёких галактиках оказалось совсем не такое, как в нашем уголке Вселенной.

Формально сделать это открытие было просто. Известно, что в зависимости от массы и размера звёзды тяготеют к разным длинам волн испускаемого света: более массивные светятся голубым, поменьше — красным или жёлтым. Исследование показало, что чем дальше галактика находится от нас, тем больше в свете галактик синих тонов и меньше красных и жёлтых. Тем самым можно ожидать, что в далёких-далёких галактиках в среднем больше массивных звёзд, чем средних или небольших. Впрочем, без современных телескопов и наблюдений сотен астрономов этого открытия сделать было нельзя.

«Масса звёзд многое говорит нам, астрономам. Если вы изменяете [при моделировании] массу, вы также изменяете количество сверхновых и чёрных дыр, которые возникают из массивных звёзд. По сути, наш результат означает, что нам придётся пересмотреть многое из того, что мы когда-то предполагали, потому что далёкие галактики выглядят совсем иначе, чем наши собственные», — сказал Альберт Снеппен (Albert Sneppen), аспирант Института Нильса Бора и ведущий автор исследования.