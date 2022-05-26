3DNews Технологии и рынок IT. Новости носимая электроника В Amazfit выяснили, что россияне стали м...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

В Amazfit выяснили, что россияне стали меньше бегать

На правах рекламы

Компания Amazfit проанализировала активность россиян, занимающихся бегом. Исследование охватило жителей всех регионов страны, мужчин и женщин, которые фиксирует уличные пробежки и тренировки на беговых дорожках с помощью «умных» часов и фитнес-браслетов Amazfit.

Как выяснилось, в январе-апреле 2022 года число регулярно занимающихся бегом россиян снизилось на 28% по сравнению с таким же периодом 2021 года: если в январе-апреле 2021 года в среднем на пробежки выходили 185 тыс. человек, то в январе-апреле 2022 года — 134 тыс. Причём женщины стали бегать на 30 % реже, а мужчины — на 26 %.

Число бегунов снижалось с начала 2022 года, но особенно резко уменьшилось в апреле и марте, что нехарактерно для обычной динамики. Так, в январе 2022 года на пробежки выходили на 19 % меньше россиян, чем в январе 2021 года, в феврале — на 17%, в марте — на 31 % меньше, в апреле — на 37 % меньше. Между тем обычно активность российских бегунов заметно растёт по мере весеннего потепления — но не в 2022 году. В марте этого года число занимающихся бегом россиян увеличилось только на 4% по сравнению с февралём, а в апреле — на 22 % по сравнению с мартом. В 2021 году была другая динамика: в марте бегунов стало на 25% больше, чем в феврале, а в апреле — на 35 % больше, чем в марте.

Чем меньше россияне бегают, тем выше их стресс и хуже сон, что подтверждается данными пользователей «умных» часов, отмечают в Amazfit. Так, у бегающих россиянок уровень стресса, рассчитанный по методике Amazfit, в среднем оценивается в 31,6, а у не бегающих — 35,4. У выходящих на пробежки мужчин средний показатель стресса — 32,7 против 36,2 у мужчин, не занимающихся бегом. На сон занятия бегом тоже влияют положительно: у выходящих на пробежки россиянок средний показатель качества сна — 82,3, а у не бегающих — 80,7. В то же время у мужчин-бегунов средний показатель 80,4 балла, а у не бегающих мужчин — 78,5.

Заняться бегом никогда не поздно. Более того, именно сейчас, в начале лета, наиболее подходящее время для этого. Главное всё делать осторожно и соблюдать рекомендации специалистов.

«Самое сложное — это завязать шнурки и выйти на улицу. Как только первый шаг будет сделан — всё получится, — уверяет Оксана Зброжек, российская бегунья на средние дистанции, мастер спорта международного класса по лёгкой атлетике, чемпионка и призёр чемпионата Европы по лёгкой атлетике, создатель бегового клуба Run the World.Бег должен приносить радость, здоровье и удовольствие, поэтому начинать бегать, лучше с твёрдой уверенностью, что противопоказаний нет. Что касается “первых шагов” в беге, здесь всё очень индивидуально, ведь у каждого свой спортивный опыт. Главное — всё делать очень постепенно: иногда можно начинать просто с активной ходьбы, потом добавлять туда совсем по чуть-чуть бега, чередуя его с пешей нагрузкой, а затем постепенно увеличивать долю бега и обязательно не забывать отдыхать и следить за своим состоянием и прогрессом».

Помощником бегунам станут «умные» часы Amazfit — с помощью приложения ZEPP умеют анализировать беговые тренировки, подсчитывают расстояние, время, средний темп и многое другое. С их помощью бегун может корректировать нагрузку и отслеживать прогресс. Важно, что, анализируя динамику изменений показателей, связанных с бегом, а также показателей стресса и качества сна, на протяжении, скажем, месяца или трёх, пользователи смогут наглядно убедиться в пользе занятий спортом. Это станет и достижением, и мотивацией продолжать занятия.

Amazfit объявляет Zepp Health weeks!

Zepp Health Weeks — это недели здоровья, которые с 1 по 30 июня 2022 проводит Amazfit. Почти весь этот месяц можно будет купить гаджеты бренда со скидками, начать с ними свои беговые тренировки и использовать их для мониторинга показателей здоровья. В акции участвуют модели Bip U и Bip U pro, предназначенных как для любителей спорта, так и для всех, кто просто заботиться о себе. Акция пройдет в магазинах DNS, «Связной» и «Мегафон».

Bip U — это смарт-часы с 1,43-дюймовым дисплеем с разрешением 320 × 302 точки. Устройство заключено в герметичный корпус (5ATM) и способно отслеживать частоту сердечного ритма и уровень насыщения крови кислородом. Кроме того, анализируются качество сна и уровень стресса. Встроенная батарея обеспечивает до 9 дней автономной работы.

Bip U pro — более продвинутая версия Bip U, которая обладает приёмником GPS, что будет полезно как рад любителям бегать на улице. Здесь имеется такой же 1,43-дюймовый дисплей. Устройство также может анализировать изменения сердечного ритма, уровень насыщения крови кислородом, качество сна, стрессовую нагрузку и традиционные показатели вроде количества сделанных шагов и потраченных калорий. Дополнительно имеется микрофон и динамик, которые позволят взаимодействовать с интеллектуальным голосовым ассистентом на смартфоне.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Amazfit готовит защищённые смарт-часы T-Rex Pro 2 и Vienna с повышенной прочностью и яркими экранами
Позаботимся о родителях: носимые гаджеты, которые помогут сохранить здоровье на даче
Суровые скидки для настоящих защитников: Amazfit снизил цены на умные часы в преддверии 23 февраля
Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 5 смогут измерять температуру пользователя
Realme представила смарт-часы TechLife Watch S100 с мониторингом температуры тела
Поставщик автомобильных компонентов Korea Fuel-Tech Corporation разработал собственную VR-гарнитуру
Рубрики: Новости Hardware, носимая электроника,
Теги: amazfit, умные часы, носимая электроника
amazfit, умные часы, носимая электроника
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор процессора Ryzen 7 5800X3D: финальная точка Socket AM4 160
Если не TeamViewer, то кот: почти два десятка аналогов популярного сервиса удалённого доступа 51
Обзор видеокарты SAPPHIRE TOXIC Radeon RX 6900 XT Limited Edition: альтернативный флагман 33
Обзор смартфона OnePlus 10 Pro: потеря идентичности 18

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Румыния приблизилась к началу строительства первого в Европе малого модульного реактора NuScale
Российские ретейлеры начали закупать электронику по параллельному импорту, но пока сторонятся техники Apple
Samsung показала возможности 200-Мп мобильного сенсора HP1 с помощью огромного плаката с котом
В российский Steam начали возвращаться игры Sony, Microsoft, EA, Sega, Capcom, Rockstar, Techland и других компаний
Dell выпустила монитор P3223QE формата 4К с подключением через USB Type-C
«ВКонтакте» проведёт фестиваль VK Fest в июле в трёх городах 34 мин.
Разработчики Terra решили создать новый блокчейн — уже без стейблкоина 2 ч.
Платформа Yandex Cloud поддержит компании малого и среднего бизнеса 2 ч.
Илону Маску удалось привлечь $33,5 млрд для покупки Twitter без необходимости залога акций Tesla 2 ч.
Видео: почти 20 минут геймплея ролевого экшена Diablo Immortal с комментариями разработчиков 3 ч.
До апреля 2023 года Sony выпустит две игры-сервиса, а у PS VR2 на старте будет более 20 проектов 4 ч.
Первый сезон условно-бесплатного шутера The Cycle: Frontier начнётся в июне 4 ч.
Twitter выплатит $150 млн штрафа из-за передачи данных пользователей рекламным компаниям 5 ч.
Джек Дорси покинул совет директоров Twitter 5 ч.
За дополнение к Ace Combat 7 по мотивам «Топ Ган: Мэверик» просят половину стоимости игры 5 ч.
Массивные чёрные дыры встречаются в карликовых галактиках чаще, чем предполагалось — это поможет понять происхождение Млечного Пути 2 мин.
Hyundai поможет Westinghouse строить реакторы AP1000 по всему миру 17 мин.
«Аквариус» купила тверской завод американской Jabil и наняла его бывших сотрудников — там будут выпускать серверы и компьютеры 24 мин.
Астрономы открыли, что в далёких-далёких галактиках звёзды в среднем более массивные и крупные 30 мин.
Cougar представила низкопрофильную игровую клавиатуру Vantar S с подсветкой RGB 34 мин.
Выход складного телефона Google снова отложен 41 мин.
В Amazfit выяснили, что россияне стали меньше бегать 47 мин.
Учёные из MIT разрабатывают технологию 3D-печатати «деревянной» мебели из натурального биогеля 2 ч.
В России стартовали продажи повторителей Wi-Fi-сигнала Tenda A27 и Tenda A21 поддержкой Wi-Fi 6 и Wi-Fi 5 2 ч.
Radeon RX 7000 могут получить поддержку интерфейса DisplayPort 2.0 UHBR20 — он позволяет выводить картинку в 16K 3 ч.