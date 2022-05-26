Samsung показала возможности 200-Мп мобильного сенсора HP1 с помощью огромного плаката с котом

Samsung уже давно не скрывает, что создала 200-мегапиксельный сенсор ISOCELL HP1 для смартфонов, но пока ни один из них не использован в доступных на рынке смартфонах. По слухам, новинку может получить модель Motorola, а пока разработчик наглядно продемонстрировал возможности нового сенсора.
Отвечающая за разработку сенсора команда сделала снимок на специально созданный модуль камеры, а позже напечатала огромное полотно с изображением кота. Размеры баннера составили 28 × 22 метра — это приблизительно в 1,5 раза больше баскетбольной площадки.
Пока компания не использовала настоящий смартфон — она закрепила модуль камеры на тестовой плате, после чего фотограф проверил экран и скорректировал композицию. После этого инженеры оптимизировали экспозицию и фокус. После наблюдений за движениями кота команда использовала «несколько методов» для того, чтобы сделать серии снимков.
После этого осталось распечатать полученное изображение площадью 616 квадратных метров на 12 отдельных 2,3-метровых фрагментах ткани и соединить их вместе. С возможностями камеры можно ознакомиться на видео.
По словам представителя Samsung главным преимуществом 200-мегапиксельного сенсора является возможность делать снимки, которые можно масштабировать и обрезать без ущерба качеству готового материала. Ожидается, что 200-мегапиксельный сенсор скоро станет оптимальным решением и для съёмки видео в 8К.
Когда Samsung ISOCELL HP1 начнут применять в смартфонах, пользователь сможет использовать технологию ChameleonCell для объединения до 16 пикселей в один большой. В результате он сможет получить «виртуальный» вариант сенсора на 50 мегапикселей по 1,28 мкм каждый или 12,5-мегапиксельный сенсор с пикселями по 2,56 мкм.
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