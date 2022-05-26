Samsung показала возможности 200-Мп мобильного сенсора HP1 с помощью огромного плаката с котом

Samsung уже давно не скрывает, что создала 200-мегапиксельный сенсор ISOCELL HP1 для смартфонов, но пока ни один из них не использован в доступных на рынке смартфонах. По слухам, новинку может получить модель Motorola, а пока разработчик наглядно продемонстрировал возможности нового сенсора.

Отвечающая за разработку сенсора команда сделала снимок на специально созданный модуль камеры, а позже напечатала огромное полотно с изображением кота. Размеры баннера составили 28 × 22 метра — это приблизительно в 1,5 раза больше баскетбольной площадки.

Пока компания не использовала настоящий смартфон — она закрепила модуль камеры на тестовой плате, после чего фотограф проверил экран и скорректировал композицию. После этого инженеры оптимизировали экспозицию и фокус. После наблюдений за движениями кота команда использовала «несколько методов» для того, чтобы сделать серии снимков.

После этого осталось распечатать полученное изображение площадью 616 квадратных метров на 12 отдельных 2,3-метровых фрагментах ткани и соединить их вместе. С возможностями камеры можно ознакомиться на видео.