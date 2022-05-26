3DNews Новости Software Социальные сети Илону Маску удалось привлечь $33,5 млрд ...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Илону Маску удалось привлечь $33,5 млрд для покупки Twitter без необходимости залога акций Tesla

Известно, что основную часть капитала Илона Маска (Elon Musk), который давно вжился в статус самого богатого человека планеты, составляют акции Tesla и SpaceX, поэтому любые связанные с привлечением крупных инвестиций шаги вынуждают его продавать часть ценных бумаг. По новым данным, свою сделку по приобретению активов Twitter Маск готов финансировать на долевой основе с другими инвесторами — сообща они уже собрали $33,5 млрд.

Источник изображения: Getty Images, Bloomberg

Источник изображения: Getty Images, Bloomberg

Таким образом, как поясняет Seeking Alpha, из необходимых для завершения сделки с Twitter финансовых гарантий на общую сумму $44 млрд у Маска и его компаньонов уже есть $33,5 млрд. Миллиардер продолжает рассчитывать, что ему удастся уговорить существующих крупных акционеров Twitter типа основателя социальной сети Джека Дорси (Jack Dorsey) принять участие в сделке своими акциями. Напомним, на этой неделе собрание акционеров решило, что совет директоров Twitter должен покинуть не только Джек Дорси, но и инвестиционный союзник Маска Игон Дюрбан (Egon Durban), возглавляющий Silver Lake. Впрочем, заявление Дюрбана об исключении из состава совета директоров ещё должна утвердить специальная комиссия, и только после этого решение собрания акционеров будет реализовано на практике.

До этого считалось, что Маску придётся заложить акций Tesla на сумму примерно $12,5 млрд, чтобы собрать необходимую для покупки Twitter сумму. Ещё столько же кредиторы готовы были предоставить Маску под гарантии самой компании Twitter, а дополнительные $8,5 млрд он выручил от продажи части принадлежащих ему акций Tesla. В новых документах, полученных профильными американскими регуляторами, сообщается об отказе Илона Маска финансирования сделки за счёт залога акций Tesla. С начала мая ему в два этапа удалось привлечь по $6,25 млрд на условиях долевого участия. Подразумевается, что средства предоставят сторонние инвесторы, которые в дальнейшем смогут претендовать на конвертацию части долга в акции Twitter. По законам США, компания может считаться частной, даже если количество её акционеров приближается к двум тысячам.

Некоторое время назад Маск начал оспаривать достоверность заявлений руководства Twitter о наличии среди ежедневной активной пользовательской аудитории не более 5 % сомнительных учётных записей. Многие эксперты приняли это как сигнал к заключению сделки на более выгодных для Маска условиях, но юристы Twitter заявили, что подготовка к оформлению сделки идёт из расчёта имеющегося предложения по $54,2 за акцию, а отказ миллиардера от своих первоначальных намерений может быть оспорен компанией в суде.

После появления новостей об изменении структуры финансирования будущей сделки акции Twitter выросли в цене почти на 9 % до $37,16 за штуку, при этом курс акций Tesla снизился примерно на один процент. На этой неделе венчурный капиталист Джим Брейер (Jim Breyer) заявил, что Маск переплачивает за Twitter, и реалистичная цена активов компании лежит в диапазоне от $25 до $30 за одну акцию. На собрании акционеров Twitter на этой неделе связанные со сделкой с Илоном Маском вопросы публично не обсуждались.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Джек Дорси покинул совет директоров Twitter
Руководство Twitter считает, что компания может быть продана Илону Маску на прежних условиях
Илон Маск признался, что снижение цены покупки Twitter не исключается, и поставил руководству компании новое условие
Фонд Wikimedia Foundation внесён в список на «приземление» в России
VK открыла набор на оплачиваемую стажировку для будущих разработчиков игр
M**a приостановила набор сотрудников по малоперспективным направлениям
Рубрики: Новости Software, Новости сети, Социальные сети,
Теги: twitter, tesla, илон маск, сделка, финансы
twitter, tesla, илон маск, сделка, финансы
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор процессора Ryzen 7 5800X3D: финальная точка Socket AM4 160
Если не TeamViewer, то кот: почти два десятка аналогов популярного сервиса удалённого доступа 49
Обзор видеокарты SAPPHIRE TOXIC Radeon RX 6900 XT Limited Edition: альтернативный флагман 33
Songs of Conquest — песнь больших надежд. Предварительный обзор 17

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Румыния приблизилась к началу строительства первого в Европе малого модульного реактора NuScale
Российские ретейлеры начали закупать электронику по параллельному импорту, но пока сторонятся техники Apple
В российский Steam начали возвращаться игры Sony, Microsoft, EA, Sega, Capcom, Rockstar, Techland и других компаний
Видео: почти 20 минут геймплея ролевого экшена Diablo Immortal с комментариями разработчиков
Dell выпустила монитор P3223QE формата 4К с подключением через USB Type-C
Платформа Yandex Cloud поддержит компании малого и среднего бизнеса 6 мин.
Илону Маску удалось привлечь $33,5 млрд для покупки Twitter без необходимости залога акций Tesla 10 мин.
До апреля 2023 года Sony выпустит две игры-сервиса, а у PS VR2 на старте будет более 20 проектов 2 ч.
Первый сезон условно-бесплатного шутера The Cycle: Frontier начнётся в июне 3 ч.
Twitter выплатит $150 млн штрафа из-за передачи данных пользователей рекламным компаниям 3 ч.
Джек Дорси покинул совет директоров Twitter 3 ч.
За дополнение к Ace Combat 7 по мотивам «Топ Ган: Мэверик» просят половину стоимости игры 3 ч.
Российский киберспорт отправится в «тактический трёхмерный бой» — признана новая дисциплина 4 ч.
Пиковый онлайн на запуске Forza Horizon 5 превысил 1 млн игроков 5 ч.
Официально: по мотивам God of War, Horizon и Gran Turismo выпустят сериалы 5 ч.
Radeon RX 7000 могут получить поддержку интерфейса DisplayPort 2.0 UHBR20 — он позволяет выводить картинку в 16K 23 мин.
Adata представила новые твердотельные накопители промышленного класса 28 мин.
Team Group начала выпуск серверной памяти DDR5 ёмкостью до 128 Гбайт 29 мин.
Роскомнадзор усилил контроль блокировок сайтов и начал привлекать к этому Генпрокуратуру 57 мин.
Японская Showa Denko начала поставки магнитных пластин с рекордной плотностью — из них получатся HDD на 26 Тбайт 2 ч.
MSI впервые вживую показала чипсет AMD X670 из двух микросхем 2 ч.
Россияне стали больше платить наличными после отключения Apple Pay и Google Pay 2 ч.
Материнская компания розничной сети Lidl запустила конкурента AWS в Германии 3 ч.
Apple надеется по итогам 2022 года выпустить 220 млн iPhone — на уровне прошлого года 3 ч.
SilverStone представила кулер Hydrogon H90 ARGB — четыре тепловые трубки и высота всего 48 мм 3 ч.