Илону Маску удалось привлечь $33,5 млрд для покупки Twitter без необходимости залога акций Tesla

Известно, что основную часть капитала Илона Маска (Elon Musk), который давно вжился в статус самого богатого человека планеты, составляют акции Tesla и SpaceX, поэтому любые связанные с привлечением крупных инвестиций шаги вынуждают его продавать часть ценных бумаг. По новым данным, свою сделку по приобретению активов Twitter Маск готов финансировать на долевой основе с другими инвесторами — сообща они уже собрали $33,5 млрд.

Таким образом, как поясняет Seeking Alpha, из необходимых для завершения сделки с Twitter финансовых гарантий на общую сумму $44 млрд у Маска и его компаньонов уже есть $33,5 млрд. Миллиардер продолжает рассчитывать, что ему удастся уговорить существующих крупных акционеров Twitter типа основателя социальной сети Джека Дорси (Jack Dorsey) принять участие в сделке своими акциями. Напомним, на этой неделе собрание акционеров решило, что совет директоров Twitter должен покинуть не только Джек Дорси, но и инвестиционный союзник Маска Игон Дюрбан (Egon Durban), возглавляющий Silver Lake. Впрочем, заявление Дюрбана об исключении из состава совета директоров ещё должна утвердить специальная комиссия, и только после этого решение собрания акционеров будет реализовано на практике.

До этого считалось, что Маску придётся заложить акций Tesla на сумму примерно $12,5 млрд, чтобы собрать необходимую для покупки Twitter сумму. Ещё столько же кредиторы готовы были предоставить Маску под гарантии самой компании Twitter, а дополнительные $8,5 млрд он выручил от продажи части принадлежащих ему акций Tesla. В новых документах, полученных профильными американскими регуляторами, сообщается об отказе Илона Маска финансирования сделки за счёт залога акций Tesla. С начала мая ему в два этапа удалось привлечь по $6,25 млрд на условиях долевого участия. Подразумевается, что средства предоставят сторонние инвесторы, которые в дальнейшем смогут претендовать на конвертацию части долга в акции Twitter. По законам США, компания может считаться частной, даже если количество её акционеров приближается к двум тысячам.

Некоторое время назад Маск начал оспаривать достоверность заявлений руководства Twitter о наличии среди ежедневной активной пользовательской аудитории не более 5 % сомнительных учётных записей. Многие эксперты приняли это как сигнал к заключению сделки на более выгодных для Маска условиях, но юристы Twitter заявили, что подготовка к оформлению сделки идёт из расчёта имеющегося предложения по $54,2 за акцию, а отказ миллиардера от своих первоначальных намерений может быть оспорен компанией в суде.

После появления новостей об изменении структуры финансирования будущей сделки акции Twitter выросли в цене почти на 9 % до $37,16 за штуку, при этом курс акций Tesla снизился примерно на один процент. На этой неделе венчурный капиталист Джим Брейер (Jim Breyer) заявил, что Маск переплачивает за Twitter, и реалистичная цена активов компании лежит в диапазоне от $25 до $30 за одну акцию. На собрании акционеров Twitter на этой неделе связанные со сделкой с Илоном Маском вопросы публично не обсуждались.