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В России стартовали продажи повторителей Wi-Fi-сигнала Tenda A27 и Tenda A21 поддержкой Wi-Fi 6 и Wi-Fi 5

Компания Tenda объявила о старте продаж в России новых усовершенствованных повторителей Wi-Fi-сигнала: Tenda A27 с поддержкой Wi-Fi 6 и Tenda A21 с поддержкой Wi-Fi 5.

Источник изображений: Tenda

Источник изображений: Tenda

Двухдиапазонный повторитель сигнала Tenda А27 AX1800 с поддержкой технологии MU-MIMO обеспечивает суммарную скорость передачи данных до 1775 Мбит/с (до 1201 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и до 574 Мбит/с — в диапазоне 2,4 ГГц). Tenda А27 оснащён двумя внешними двухдиапазонными антеннами с коэффициентом усиления 5 дБи каждая, обеспечивая зону покрытия Wi-Fi 6 до 500 м2, фактически исключая «мёртвые» зоны.

Благодаря функции Wi-Fi+ с помощью Tenda А27 можно без дополнительных настроек построить полнофункциональную Mesh-сеть с маршрутизаторами и Mesh-системами с поддержкой Wi-Fi+. Повторитель оснащён внешним гигабитным портом, а также поддерживает режим безопасности WPA3.

Tenda А27 может работать в режиме точки доступа — подключив Ethernet-порт Tenda A27 к LAN порту маршрутизатора с помощью Ethernet-кабеля, можно превратить проводной Интернет в высокоскоростной двухдиапазонный Wi-Fi 6. Устройство подключается к существующей Wi-Fi сети с помощью автоматически всплывающей страницы настройки или с помощью кнопки WPS. Интеллектуальный LED индикатор поможет завершить настройку, указав наиболее точное место расположения повторителя.

Вторая новинка — Tenda A21 — двухдиапазонный Wi-Fi-повторитель АС2100, обеспечивающий суммарную скорость в двух диапазонах до 2033 Мбит/с благодаря стандарту IEEE 802.11ac Wave2.

Источник изображений: Tenda

Источник изображений: Tenda

Устройство оснащено четырьмя внешними антеннами с коэффициентом усиления по 3 дБи, что позволяет обеспечить покрытие Wi-Fi помещения площадью до 300 м2, одновременно поддерживая работу 30 устройств. Tenda А21 предназначен для обеспечения воспроизведения видеоконтента формата 4К, on-line конференций, игр 3D и т.д.

Более подробно о новинках можно узнать на сайте компании Tenda Россия.

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Рубрики: Новости Hardware, сети и коммуникации,
Теги: tenda, повторитель wi-fi, россия
tenda, повторитель wi-fi, россия
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