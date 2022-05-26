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Разработчики Terra решили создать новый блокчейн — уже без стейблкоина

Разработчики рухнувшего стейблкоина Terra (TerraUSD или UST) проголосовали за прекращение работы над проектом, а также за создание нового блокчейна и связанного с ним цифрового актива — криптовалюты. Об этом говорится в официальном «Твиттере» проекта.

Источник изображения: medium.com/terra-money

Источник изображения: medium.com/terra-money

В отличие от большинства крупных стейблкоинов, обеспеченных деньгами и ценными бумагами, стоимость Terra поддерживалась сложным алгоритмом, связанным с родственной криптовалютой Luna. Оба токена практически полностью обесценились после того, как рыночная стоимость стейблкоина упала ниже номинала в $1.

Теперь для восстановления экосистемы Terra будет создан новый блокчейн, в котором появится обновлённая криптовалюта Luna. Оригинальная сеть будет переименована в Terra Classic, а первоначальный токен Luna будет называться Luna Classic. Новая криптовалюта будет распределяться среди владельцев активов Terra и Luna Classic — на этот счёт у разработчиков уже есть договорённость с криптобиржами Binance и Bybit.

Источник изображения: twitter.com/terra_money

Источник изображения: twitter.com/terra_money

«Наша сила всегда будет в нашем сообществе, и сегодняшний день является самым убедительным подтверждением нашей стойкости. Нам не терпится вернуться к работе и совместно создать деньги будущего», — говорится в заявлении проекта. До краха, который случился 9 мая, рыночная капитализация Terra была $18,5 млрд, что делало её десятой по величине криптовалютой. Даже сейчас этот показатель составляет $1 млрд.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: terra, luna, блокчейн, криптовалюта
terra, luna, блокчейн, криптовалюта
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