Cougar представила низкопрофильную игровую клавиатуру Vantar S с подсветкой RGB

Компания Cougar анонсировала клавиатуру Vantar S, разработанную для любителей компьютерных игр. Новинка имеет низкопрофильное исполнение и настраиваемую подсветку.

Применены переключатели ножничного типа. Общая высота клавиатуры составляет всего 16,3 мм. При этом предусмотрены ножки, которые позволяют приподнять тыльную часть.

Реализованы технологии Anti-Ghosting и 19-Key Rollover, обеспечивающие корректное распознавание большого количества одновременно нажатых кнопок. Для подключения к компьютеру служит проводной интерфейс USB.

Клавиатура располагает эффектной подсветкой RGB, которая охватывает не только кнопки, но и нижнюю часть. Предусмотрены восемь цветовых эффектов.

Общие габариты новинки составляют 446,5 × 128 × 16,3 мм, вес — 910 г. Говорится о совместимости с компьютерами под управлением операционных систем Windows. Информации об ориентировочной цене на данный момент нет.