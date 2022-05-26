Специализирующаяся на производстве серверов, систем хранения данных и клиентских компьютеров российская компания «Аквариус» приобрела принадлежащий американской компании Jabil завод в Твери. Вместе с тем под крыло компании перешёл штат сокращённых с предприятия сотрудников: технологов, инженеров, операторов и др. В ближайшее время на заводе стартует производство серверов, СХД, десктопов, ноутбуков и планшетов.

О покупке «Аквариусом» тверского завода Jabil сообщило издание CNews со ссылкой на представителей российской компании. Переговоры об этом два производителя вели ещё осенью прошлого года, а вчера американская сторона сообщила на своём сайте о закрытии предприятия. Новый владелец забрал к себе несколько десятков ранее уволенных сотрудников завода.

Общая площадь комплекса в Твери составляет 27 тыс. м², что почти вдвое больше предприятия «Аквариуса» в Ивановской области. На новом месте компания планирует организовать до 1,5 тыс. рабочих мест и в ближайшие месяцы запустить производство широкого ассортимента продукции: серверов, СХД, ПК, планшетных компьютеров, принтеров и МФУ. В проект будут инвестированы 5 млрд руб.

Принадлежащий американской Jabil завод в Твери с 2009 года занимался выпуском потребительской электроники по заказу известных марок: дисплеев и телевизоров, телекоммуникационного оборудования, спутниковых и цифровых приставок, POS-терминалов и многого другого. В частности, это были LCD-телевизоры Sony и IPTV-приставки Cisco. Здесь также располагался ремонтный центр, в котором обслуживалась бытовая и промышленная электроника. Основанная в 1966 году компания сейчас является третьим по величине в мире контрактным сборщиком электроники; на сотнях заводов Jabil в 30 странах мира заняты более 180 тыс. работников. Среди заказчиков значатся Amazon, Apple, Cisco Systems, HP, Ericsson и Tesla.