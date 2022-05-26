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Массивные чёрные дыры встречаются в карликовых галактиках чаще, чем предполагалось — это поможет понять происхождение Млечного Пути

Считается, что сверхмассивные чёрные дыры находятся в центрах большинства галактик, включая Млечный Путь и играют важную роль в их жизни. Группа исследователей из Университета Северной Каролины установила, что массивные чёрные дыры в центрах карликовых галактик встречаются гораздо чаще, чем считалось ранее. Это может пролить свет на определённые аспекты происхождения Млечного Пути и самой чёрной дыры в центре нашей галактики.

Источник изображения: NASA

Источник изображения: NASA

Учёные верят, что спиральная галактика Млечный Путь сформировалась в результате слияния нескольких карликовых галактик. Тем не менее до сих пор неизвестно, во всех ли карликовых галактиках имеются массивные чёрные дыры — знание об этом помогло бы понять, как галактики и чёрные дыры «растут вместе».

Исследование, опубликованное на этой неделе в издании Astrophysical Journal, помогает внести ясность в этот вопрос. В публикации говорится, что массивные чёрные дыры встречаются в карликовых галактиках во много раз чаще, чем считалось ранее. Обычно чёрные дыры интенсивно «светятся», поглощая окружающий газ. При этом их было трудно обнаружить, поскольку такая радиация маскируется излучением множества молодых звёзд. Таким образом имеются только косвенные свидетельства того, что в реальности таких чёрных дыр может быть намного больше.

Исследователи пришли к такому выводу, подробнейшим образом оценив вероятность того, что обнаруженное излучение принадлежит не скоплениям молодых звёзд. Утверждается, что чёрные дыры, обнаруженные учёными, являются потенциальными компонентами формирования сверхмассивных чёрных дыр, подобных той, что находится в сердце Млечного Пути.

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос,
Теги: космос, сша, черная дыра, млечный путь
космос, сша, черная дыра, млечный путь
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