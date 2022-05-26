«ВКонтакте» проведёт фестиваль VK Fest в июле в трёх городах

Социальная сеть «ВКонтакте» сообщила о том, что в нынешнем году планируется провести фестиваль VK Fest сразу в трёх городах. Он пройдёт в Москве, Петербурге и Сириусе (Сочи).

Любопытно, что впервые мероприятие пройдёт в формате цифрового моста — все выступления будут транслироваться одновременно во всех городах проведения. Говорится, что в московском Парке Горького и петербургском Парке 300-летия Санкт-Петербурга посетителей будут ждать более 50 артистов на нескольких тематических сценах.

«Здесь за два фестивальных дня новинки и популярные треки исполнят Егор Крид, NILETTO, JONY, Мари Краймбрери, Ёлка, SLAVA MARLOW, МОТ, Jah Khalib, FEDUK, HammAli & Navai, The Hatters, Джарахов, OG Buda, GAYAZOV$ BROTHER$, Dabro, DEAD BLONDE + GSPD, Ваня Дмитриенко, Дора, 10AGE, SODA LUV, Mary Gu, Звонкий, Анет Сай, ДЕТИ RAVE, Алёна Швец., «Три дня дождя», polnalyubvi, Wildways, Антоха МС, КОСМОНАВТОВ НЕТ, GUMA и многие другие», — отмечается в сообщении.

Что касается Сириуса, то на Медальной площади в Олимпийском парке выступят МакSим, Леонид Агутин, Cream Soda, Ramil', DJ SMASH и другие артисты.

В рамках фестиваля будут организованы встречи с популярными блогерами, а в лектории пройдут круглые столы на актуальные темы при участии известных спикеров. В зонах «Развлечения», «Спорт», «Семья», «Видеоигры», «Драйв» и других можно будет найти множество занятий на свой вкус.

Кроме того, гости смогут поближе познакомиться с проектами и продуктами VK: среди них — «VK Музыка », «VK Мессенджер », «VK Звонки », «VK Клипы », «VK Видео »и «Маруся ». Фестиваль пройдёт с 23 по 24 июля.