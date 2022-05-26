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В России создали улучшенное оптоволокно с повышенной прочностью для бортовой электроники транспорта

Переход с медных линий связи на оптоволоконные даёт множество пользы от снижения веса до защиты от помех. Проблемы могут возникать в особенных условиях эксплуатации, когда на оптику растёт физическая нагрузка, например, в транспорте. Пыль, грязь и тряска — это враги оптических коммуникаций. Поэтому для подобных условий в России создали оптоволокно с улучшенными характеристиками.

«Новый тип оптоволокна — результат кооперации экспертов "Сколково", Ростеха и Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики. Продукт по своим характеристикам превосходит медножильные кабели по целому ряду параметров. В их числе — малый вес, удобство монтажа, невосприимчивость к электромагнитным помехам, увеличенная полоса пропускания. Эти особенности позволяют создавать на основе нашей разработки бортовые и промышленные сети связи нового поколения», — сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Главное отличие новой разработки от существующих аналогов — это примерно в два раза увеличенный (до 100 мкм) диаметр сердцевины и специальный градиентный профиль показателя преломления. Благодаря этому обеспечивается высокая надёжность сети передачи данных без потери пропускной способности. Как результат, специальное оптическое волокно нацелено на кабельные системы, эксплуатируемые в агрессивных условиях окружающей среды. Новый тип материала оказался настолько устойчив к вибрациям и загрязнениям разъёмов, что может быть использован в кабельных системах связи воздушного, морского и железнодорожного транспорта.

Высокая допустимая скорость передачи данных позволит использовать оптические кабели для трансляции мультимедийных потоков данных и команд управления в реальном времени, системах телеметрии, телемеханики и диспетчеризации. Новое волокно может быть использовано в воздушных судах, космических аппаратах, железнодорожных локомотивах, пассажирских и грузовых составах, в метро.

«Новый класс волоконных световодов предназначен для использования в компактных сетях передачи данных, работающих, в том числе, в условиях агрессивной окружающей среды. Мы изготовили пилотную партию оптических волокон, образцы прошли серию тестов, продемонстрировав способность передавать данные со скоростью 10 Гбит/с на дистанции до 300 метров», — рассказал генеральный директор НПО ГОИ Константин Дукельский.

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Рубрики: Новости Hardware, сети и коммуникации, на острие науки, российская наука и промышленность,
Теги: оптоволокно, ростех, сети и коммуникации
оптоволокно, ростех, сети и коммуникации
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