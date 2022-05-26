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МТС разогнала сети LTE в московском регионе до 800 Мбит/с

Компания МТС сообщила об увеличении скорости передачи данных в сетях четвёртого поколения 4G/LTE в московском регионе. Теперь абоненты могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 800 Мбит/с.

Источник изображения: pixabay.com / StockSnap

Источник изображения: pixabay.com / StockSnap

Такого показателя удалось добиться за счёт объединения всех пяти доступных на коммерческой сети Москвы и столичной области LTE-диапазонов. Это стандарты 800, 1800, 2100, 2600 и TDD2600 МГц.

Агрегация частотного диапазона позволяет проводить высокоскоростные сеансы мобильного интернета без снижения качества «тяжёлого» контента. Отмечается, что в среднем скорость мобильного интернета на модернизированной сети МТС выросла в Москве и области на 35 %.

Источник изображения: pixabay.com / DariuszSankowski

Источник изображения: pixabay.com / DariuszSankowski

«Учитывая дефицит частотного ресурса сетей 4G и задержку в освоении стандарта 5G, операторам важно использовать максимум возможностей в действующем стандарте связи. Повышение эффективности использования имеющегося диапазона за счёт его агрегации позволяет в среднем увеличить скорости доступа на 35 %, а также до 20 % оптимизировать затраты на расширение ёмкости сети. В ближайших планах компании начать агрегацию всех доступных диапазонов на северо-западе России и в Поволжье», — отмечает оператор.

Высокая скорость 4G доступна владельцам смартфонов с поддержкой гигабитного LTE, таких как iPhone 12, Samsung S21, Xiaomi Mi 11 и пр.

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Рубрики: Новости Hardware, сети и коммуникации,
Теги: мтс, сотовая связь, сотовые сети, москва, lte
мтс, сотовая связь, сотовые сети, москва, lte
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