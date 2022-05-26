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Китайцы увеличили выпуск майнинговых GeForce RTX 3060 и RTX 3070 на мобильных GPU — NVIDIA ничего не замечает

Предприимчивые китайские OEM-производители наладили массовый выпуск графических ускорителей GeForce RTX 3060 и RTX 3070 на базе GPU от мобильных версий этих видеокарт. Как оказалось, это самый простой способ обойти защиту Lite Hash Rate, которой оснащены настольные версии этих GPU. Иными словами, подобные решения ориентированы именно на майнеров, а не на обычных геймеров.

Источник изображений: Taobao

Источник изображений: Taobao

О подобной практике уже ранее сообщалось, но сейчас, как пишет портал VideoCardz, она обрела значительно более крупный масштаб.

С одной стороны, не совсем понятно, зачем OEM-производители вообще решили выпускать подобные видеокарты, особенно теперь, когда LHR-защита на десктопных версиях ускорителей была полностью отключена специальными приложениями для майнинга. Возможно, графические чипы для мобильных версий видеокарт оказалось гораздо проще достать.

Подобные «монстры Франкенштейна», пишет VideoCardz, собираются уже месяцами, прямо под носом компании NVIDIA. Но она либо об этом не знает, либо не хочет знать. В конечном итоге пострадают опять геймеры, потому что на рынке будет меньше игровых ноутбуков, оснащённых графическими ускорителями GeForce RTX 30-й серии. Следовательно, цена имеющихся может вырасти.

Предложения с GeForce RTX 3060 и RTX 3070 на базе мобильных GPU уже заполонили торговую онлайн-площадку Taobao. Все продавцы подобных видеокарт рекламируют их как майнинговые, предлагая в качестве отдельного товара, либо сразу в составе готовых майнинговых ферм. Для той же «мобильно-настольной» GeForce RTX 3070 заявляется производительность на уровне 60–65 Мхеш/с.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: geforce rtx 3070, geforce rtx 3060, майнинг, китай, видеокарты
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