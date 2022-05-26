Представлены защищённые смарт-часы Amazfit T-Rex 2 с временем работы до 24 суток

Компания Huami, которая кроме прочего выпускает популярные фитнес-браслеты Mi Band по заказу Xiaomi, анонсировала умные наручные часы T-Rex 2 под собственным брендом Amazfit. Новинка получила защищённое исполнение и рассчитана на туристов, спортсменов и пользователей, ведущих активный образ жизни.

Гаджет оборудован 1,39-дюймовым дисплеем с разрешением 454 × 454 точки и пиксельной плотностью 326 PPI (точек на дюйм). Пиковая яркость достигает 1000 кд/м2. Часы способны регистрировать изменения частоты сердечных сокращений, уровня содержания кислорода в крови, уровня стресса и качество сна. Кроме того, может анализироваться женское здоровье.

Через приложение Zepp App доступны более 150 режимов для занятий спортом и фитнесом. Поддерживается беспроводная связь Bluetooth 5.0. Новинка выполнена в соответствии со спецификацией MIL-STD-810G. Упомянуто герметичное исполнение по стандарту 10ATM. Габариты составляют 47,1 × 47,1 × 13,66 мм, вес — 66,5 г.

Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 24 суток. Предусмотрены цветовые исполнения Astro Black, Astro Gold, Ember Black и Wild Green. Цена — 230 долларов США.