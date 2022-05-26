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Временная петля, космический кит и элементы роглайка: в No Man's Sky стартовала седьмая экспедиция — «Левиафан»

В космическом приключении No Man's Sky началась седьмая экспедиция — «Левиафан» (Leviathan). Событие, включающее историю о временной петле и механики роглайка, продлится примерно шесть недель.

Источник изображений: Hello Games

Источник изображений: Hello Games

По словам разработчиков из Hello Games, «Левиафан» выделяется на фоне прошлых экспедиций даже несмотря на то, что команда старается сделать каждую из них уникальной с точки зрения геймплея. По сюжету игроки должны вырваться из временной петли и помочь специалисту Поло (Polo) выяснить причину её появления. Двигаясь по следам своих прошлых версий, они будут находить фрагменты воспоминаний. Эти осколки создаются на основе процедурной генерации и усиливаются в зависимости от количества пользователей, участвующих в исследовании (соответственно появляется шанс получить более ценные улучшения, инструменты и корабли). У игрока лишь одна жизнь — после каждой смерти цикл перезапускается.

«Расколотые воспоминания указывают на столкновение с древним космическим существом, Левиафаном, — говорят авторы. — Удастся ли путешественникам изменить ход истории или они обречены повторять ошибки прошлого?»

За участие в экспедиции предусмотрены награды в виде украшений для базы (три постера), энергетического хвоста для корабля, плаща Китобоя (Whalestalker Cloak), питомца (детёныша Левиафана, которого можно поселить на базе) и самого огромного кита, которого позволят добавить в свой флот в качестве живого фрегата. По завершении события прогресс игроков перенесётся в режим выживания, а все награды будут доступны с любого сохранения.

No Man’s Sky — Leviathan
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Также обновление 3.90 оптимизировало использование оперативной памяти на Xbox Series S и исправило несколько ошибок, из-за которых выполнение миссий становилось невозможным. Полный список изменений представлен на официальном сайте.

Шестая экспедиция, Outlaws, предлагала пользователям стать космическими пиратами и заняться контрабандой, охотой за головами и подделкой документов, или выступить против преступников.

Сейчас Hello Games работает над Switch-версией No Man's Sky, релиз которой запланирован на лето 2022 года. В феврале руководитель студии Шон Мюррей (Sean Murray) заявил, что контентная поддержка игры «далека от завершения».

No Man's Sky доступна на ПК (Steam, Microsoft Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также в Game Pass.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Симулятор, Приключение, Моды, патчи, дополнения, Xbox, PlayStation,
Теги: no man's sky, hello games, приключение, симулятор
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