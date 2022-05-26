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На космодроме «Восточный» готовятся к первому пуску ракеты «Союз» на экологичном топливе нафтиле

На космодроме «Восточный» идёт подготовка к проведению первого пуска ракеты «Союз» на новом типе топлива — нафтиле. Об этом пишет информационное агентство ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в состав госкорпорации «Роскосмос»).

Источник изображений: «Роскосмос»

Источник изображений: «Роскосмос»

«Стартовый комплекс для ракет-носителей «Союз-2» на космодроме «Восточный» готовится к первому пуску ракеты полностью на новом, высокоэкологичном типе топлива — нафтиле», — сообщили в пресс-службе ЦЭНКИ.

Напомним, нафтил представляет собой экологически безопасный тип углеводородного горючего с применением полимерных присадок. Основное его преимущество заключается в снижении вредных выбросов и увеличении запускаемой полезной нагрузки. Ранее таким топливом заправляли третью ступень носителей, теперь же его будут использовать на всех этапах заправки. В сравнении с керосином нафтил визуально более плотный, бесцветный и прозрачный, что не удивительно, поскольку он более «чистый».

Автономные испытания стартового комплекса, переведённого на новое топливо, были проведены в декабре прошлого года. «После автономных испытаний фактически можно считать, что стартовый комплекс переведён на нафтил. Однако для завершения полного цикла перехода необходимо провести комплексные испытания», — рассказал представитель пресс-службы ЦЭНКИ.

Комплексные испытания проводятся непосредственно в период подготовки к пуску, когда ракета установлена в стартовую систему и процесс подготовки перед заправкой завершён. В рамках подготовки ракеты к пуску будет осуществлена заправка и слив топлива, после чего будет выдано решение о полном переходе комплекса на новый тип топлива.

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: нафтил, восточный, союз, ракета-носитель
нафтил, восточный, союз, ракета-носитель
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