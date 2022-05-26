Калифорнийский разработчик электрических летательных аппаратов с вертикальными взлётом и посадкой (eVTOL) Joby Aviation получил первый сертификат Федерального управления гражданской авиации (FAA), позволяющий компании оказывать услуги по перевозке пассажиров на регулярной коммерческой основе. Но для фактического начала работы потребуются ещё два документа.

Сертификат FAA был выдан досрочно — первоначально Joby рассчитывала получить его только в второй половине года. К сожалению, для начала работы этого недостаточно: необходимо также получить сертификат, удостоверяющий, что летательные аппараты компании соответствуют всем требованиям безопасности, а также документ, позволяющий запустить их в серийное производство.

Разработанный Joby Aviation электролёт оборудуется шестью несущими винтами и пятью посадочными местами, включая место пилота. Аппарат производит вертикальный подъём в воздух, как вертолёт, а затем поворотные винты позволяют ему переходить к полёту в горизонтальном направлении. Как заявляет производитель, eVTOL от Joby разгоняется до 320 км/ч, имеет запас хода в 240 км и работает в 100 раз тише обычного самолёта. Запуск воздушного такси как коммерческой услуги намечен на 2024 год.

Этот срок приводится условно: некоторые эксперты утверждают, что пройдёт не менее 5 лет, прежде чем FAA выдаст полный комплект разрешительных документов компании, которая намеревается производить eVTOL и оказывать услуги по перевозке. С этим частично согласно профильное издание The Air Current, согласно которому ведомство «резко» пересмотрело свою политику в отношении летательных аппаратов данного типа.

Joby Aviation основал в 2009 году изобретатель Джо Бен Бевирт (JoeBen Bevirt). К настоящему моменту компания привлекла не менее $690 млн инвестиций от ряда компаний, включая Intel и Toyota. В прошлом году было объявлено о планах вывести Joby Aviation на биржу через SPAC-слияние с компанией Reinvent Technology Partners, которой управляют соучредитель LinkedIn Рейд Хоффман (Reid Hoffman) и основатель Zynga Марк Пинкус (Mark Pincus).