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В базе данных Steam засветился PS5-эксклюзив Returnal

Пользователь форума ResetEra под ником AshenOne обратил внимание, что на сайте неофициальной базы данных Steam (SteamDB) появилась страница неизвестной игры, в описании которой угадывается PS5-эксклюзив Returnal.

Источник изображения: Sony Interactive Entertainment

Источник изображения: Sony Interactive Entertainment

На первый взгляд загадочный продукт под кодовым названием Oregon с научно-фантастическим роглайк-шутером от студии Housemarque ничего не роднит: все опознавательные признаки скрыты.

В то же время на странице проекта в списке richrpresence (состояние, в котором находится пользователь) упоминается Атропос (место действия Returnal), Гелиос (корабль главной героини) и Башня Сизифа (бесконечный режим в игре).

Кроме того, в списке тегов присутствуют «шутер от третьего лица», bullet hell, «роглайк», «роглайт» и «женщина-протагонист», как нельзя точно подходящие новейшему творению Housemarque.

Источник изображения: SteamDB

Источник изображения: SteamDB

Вдобавок портал Video Games Chronicle сообщил, что в прошлом получил от неизвестного источника видеоролик с геймплейной демонстрацией Returnal, якобы работающей непосредственно на ПК.

Наконец, Returnal была одной из многих игр, засветившихся в масштабной утечке с серверов облачного сервиса GeForce Now. Часть проектов из того списка (например, Street Fighter 6 или Kingdom Hearts IV) уже подтвердили.

Returnal дебютировала в апреле 2021 года на PS5, а в марте 2022-го получила обновление с Башней Сизифа. Проект рассказывает о женщине-астронавте Селене, которая оказывается во временной петле на экзотической планете Атропос.

Источники:

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, PlayStation,
Теги: returnal, housemarque, шутер, роглайк, steam
returnal, housemarque, шутер, роглайк, steam
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