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Спутниковый интернет SpaceX Starlink достиг 400 тыс. подписчиков

Стало известно, что сервис спутникового интернета Starlink компании SpaceX Илона Маска (Elon Musk) достиг важного рубежа в своём развитии — на сегодняшний день он насчитывает свыше 400 тыс. подписчиков в десятках стран мира. Об этом SpaceX уведомила Федеральную комиссию по связи (FCC) США.

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

Официальные данные говорят, что Starlink наращивает пользовательскую базу быстрыми темпами. Два месяца назад Starlink заявляла о 250 тыс. подписчиков, тогда как в начале года пользовательская база спутникового интернета компании насчитывала около 145 тыс. клиентов, включая рядовых потребителей и предприятия.

Согласно имеющимся данным, по состоянию на 19 мая спутниковый интернет Starlink доступен в 48 штатах США, а также в 36 странах. В следующем году компания планирует расширить зону покрытия на большую часть Азии, Африки и Ближнего Востока. Карта доступности Starlink на сайте компании показывает лишь несколько стран, в которых не ожидается скорое появление сервиса. К ним относятся Афганистан, Беларусь, Куба, Китай, Иран, Северная Корея, Россия, Сирия и Венесуэла.

SpaceX продолжает развёртывание сети миниатюрных спутников Starlink на низкой околоземной орбите. К настоящему моменту в космическое пространство выведено около 2,5 тыс. аппаратов Starlink. Базовая стоимость подписки на использование услуг широкополосного доступа в интернет от SpaceX стоит $110 в месяц, а комплект оборудования для подключения — $599. Премиальная подписка обойдётся в $500 в месяц и ещё $2500 придётся заплатить за оборудование. Не так давно компания предложила возможность использования терминала Starlink в фургонах и домах на колёсах за дополнительные $25 в месяц.

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: starlink, спутниковый интернет, spacex
starlink, спутниковый интернет, spacex
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