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Твердотельные накопители M.2 PCIe 5.0 будут шире, чем M.2 PCIe 4.0 — это может вызвать проблемы совместимости

Современные твердотельные NVMe-накопители в форм-факторе M.2 представлены на рынке в различных размерах — длиной от 30 до 110 мм, но при этом все они обладают одинаковой шириной — 22 мм. Теперь выяснилось, что грядущие SSD с интерфейсом M.2 PCIe 5.0 будут обладать шириной 25 мм, согласно спецификациям организации PCI-SIG, отвечающей за стандарты продуктов с шиной PCIe. То есть новые SSD могут не поместиться в актуальные системы, особенно в ноутбуки.

Источник изображения: Zadak

Источник изображения: Zadak

На информацию о размерах будущих SSD обратил внимание портал TechPowerUp после изучения спецификаций материнских плат Gigabyte на чипсетах AMD X670 и X670E. В них указано, что платы поддерживают установку накопителей в новом форм-факторе M.2 25110. При этом производитель не указывает поддержку накопителей в привычных форм-факторах M.2 2280 и M.2 22110.

Характеристики платы Gigabyte X670 Aorus Master

Характеристики платы Gigabyte X670 Aorus Master. Источник: Gigabyte

Разница в 3 мм ширины носителя может показаться незначительной. Однако многие модели накопителей формата M.2 уже кажутся слишком перенасыщенными различными компонентами и силовыми элементами. Из-за этого у самых быстрых моделей на рынке могут возникать некоторые проблемы с охлаждением. Использование чуть более широкой печатной платы NVMe-накопителя позволит создать между его компонентами чуть больше свободного пространства. Это должно положительно сказаться на отводе тепла. Следует отметить, что контроллеры памяти NVMe-накопителей PCIe 5.0 будут работать с более высокой температурой по сравнению с PCIe 4.0, поскольку их пропускная способность будет до двух раз выше, чем у всё ещё актуальных решений.

Форм-фактор M.2 25110 для NVMe-накопителей. Источник изображения: PCI-SIG

Форм-фактор M.2 25110 для NVMe-накопителей. Источник изображения: PCI-SIG

В то же время использование более широких печатных плат для накопителей NVMe-накопителей PCIe 5.0 может ограничить их совместимость со старыми материнскими платами, отмечает TechPowerUp. В особенности проблема может оказаться актуальной для ноутбуков, где попросту может не оказаться запаса пространства для даже чуть-чуть более широкого SSD.

На данный момент точно неизвестно, действительно ли все NVMe-накопители нового стандарта будут шире, чем актуальные. Однако производителей ничто не останавливает от того, чтобы сделать их больше.

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Рубрики: Новости Hardware, модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопители, кардридеры,
Теги: pci express 5.0, nvme, ssd
pci express 5.0, nvme, ssd
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