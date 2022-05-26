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В Epic Games Store стартовала ещё одна недоступная россиянам раздача — на этот раз дарят BioShock: The Collection

Как и было обещано, 26 мая в сервисе цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала раздача таинственной игры. Ей оказался сборник BioShock: The Collection от издательства 2K и разработчиков из студии Blind Squirrel Games.

Источник изображений: Epic Games Store

Источник изображений: Epic Games Store

Так как издательство Take-Two Interactive, чьей дочерней компанией является 2K, приостановило работу на территории России, с российским аккаунтом в Epic Games Store забрать BioShock: The Collection к себе в библиотеку не получится.

Чтобы воспользоваться акцией, придётся обзавестись учётной записью другой страны. После этого достаточно будет перейти на страницу сборника в Epic Games Store и нажать на кнопку «Получить».

Напомним, в состав BioShock: The Collection входят улучшенные версии BioShock и BioShock Infinite от Irrational Games и BioShock 2 от студии 2K Marin. Сборник включает весь дополнительный одиночный контент.

Раздача BioShock: The Collection закончится 2 июня в 18:00 по московскому времени и сменится раздачей ещё одной тайной игры. До 16 июня в Epic Games Store будет идти мегараспродажа.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Анонс,
Теги: bioshock: the collection, blind squirrel games, 2k, шутер, epic games store
bioshock: the collection, blind squirrel games, 2k, шутер, epic games store
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