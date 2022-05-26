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Олдскульный экшен Streets of Rage 4 дебютировал на iOS и Android

Издательство Playdigious совместно со студиями Dotemu и Lizardcube объявило о выходе олдскульного экшена Streets of Rage 4 на мобильных устройствах под управлением iOS и Android.

Источник изображения: Playdigious

Источник изображения: Playdigious

Мобильная версия Streets of Rage 4 позиционируется в качестве продукта премиального уровня, поэтому никаких микротранзакций и других способов дополнительной монетизации здесь нет. Геймерам предлагают лишь купить дополнение Mr. X Nightmare с режимом на выживание, новыми персонажами, врагами и еженедельными испытаниями.

Версия Streets of Rage 4 для iOS и Android получила переработанный интерфейс, систему достижений и поддержку контроллеров. Сетевой режим для мобильного издания будет добавлен позже посредством бесплатного обновления.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Игры для Android, Игры для iOS, Xbox, PlayStation, Nintendo, Облачные игровые платформы,
Теги: streets of rage 4, dotemu, guard crush games, playdigious, экшен
streets of rage 4, dotemu, guard crush games, playdigious, экшен
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