Олдскульный экшен Streets of Rage 4 дебютировал на iOS и Android

Издательство Playdigious совместно со студиями Dotemu и Lizardcube объявило о выходе олдскульного экшена Streets of Rage 4 на мобильных устройствах под управлением iOS и Android.

Мобильная версия Streets of Rage 4 позиционируется в качестве продукта премиального уровня, поэтому никаких микротранзакций и других способов дополнительной монетизации здесь нет. Геймерам предлагают лишь купить дополнение Mr. X Nightmare с режимом на выживание, новыми персонажами, врагами и еженедельными испытаниями.

Версия Streets of Rage 4 для iOS и Android получила переработанный интерфейс, систему достижений и поддержку контроллеров. Сетевой режим для мобильного издания будет добавлен позже посредством бесплатного обновления.