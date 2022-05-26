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HDPlex представила компьютерный блок питания размером чуть больше смартфона и мощностью 250 Вт

Компания HDPlex представила сверхкомпактный блок питания мощностью HDPlex 250W ATX PSU. Его размеры составляют 170 × 50 × 25 мм, то есть за исключением толщины он чуть больше обычного смартфона. И при этом обладает мощностью 250 Вт.

Источник изображений: HDPlex

Источник изображений: HDPlex

На устройство обратил внимание портал Fanless Tech, который отмечает, что два таких блока питания можно синхронизировать и использовать в игровом ПК. Один будет отвечать за работу CPU, материнской платы и прочих компонентов, а второй — за питание видеокарты.

Новинка от HDPlex использует пассивную систему охлаждения, элементом которой является её алюминиевый корпус. Заявляется эффективность на уровне 94 %. Устройство отлично впишется в очень компактный настольный ПК.

Секрет малых размеров блока питания HDPlex 250W ATX PSU заключается в использовании транзисторов из нитрида галлия (GaN) в каскадах преобразователей PFC и LLC. Такой же материал сегодня можно встретить в очень мощных зарядках некоторых моделей смартфонов и ноутбуков, которые позволяют реализовать технологию быстрой зарядки и пополнять батарею буквально за несколько десятков минут.

В продаже новинка HDPlex должна появиться в июне этого года. Производитель оценил её в $145. При этом компания предлагает бесплатную доставку по всему миру.

В комплект поставки блока питания HDPlex 250W ATX PSU входит кабель для синхронизации устройств, а также пять модульных проводов питания материнской платы, процессора, видеокарты и других устройств с коннектором питания Molex 4-pin.

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Рубрики: Новости Hardware, блоки питания, адаптеры, источники питания,
Теги: gan, блок питания, hdplex
gan, блок питания, hdplex
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