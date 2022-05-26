AMD сообщила о закрытии сделки по поглощению Pensando Systems за $1,9 млрд

Компания AMD сообщила о закрытии сделки по приобретению компании Pensando Systems, которая занимается разработкой DPU — аппаратных ускорителей для серверов, которые обеспечивают управление сетью, отвечают за безопасность и обмен данными. Стоимость поглощения составила $1,9 млрд.

AMD отмечает, что Pensando продолжит работу над своими запланированными технологиями и продуктами, а AMD лишь поможет её финансово и технически. Команда Pensando присоединится к подразделению AMD Data Center Solutions Group, отвечающему за технологии для дата-центов и встраиваемые системы. Его возглавляет старший вице-президент AMD Форрест Норрод (Forrest Norrod).

Продукты и решения Pensando Systems широко применяются среди различных операторов облачных сервисов, включая IBM Cloud, Microsoft Azure и Oracle Cloud. Компания была основана выходцами из Cisco в 2017 году. Как и другие DPU, решения Pensando позволяют переложить на них всё больше служебных задач, высвобождая таким образом вычислительные ресурсы центрального процессора.