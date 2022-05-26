Разработка следующей The Witcher перешла на новый этап

Польская компания CD Projekt в рамках отчёта за первый квартал текущего календарного года обмолвилась о прогрессе в разработке следующей части своей фэнтезийной ролевой серии The Witcher.

Напомним, новый «Ведьмак» был официально подтверждён во второй половине марта текущего года и до недавнего времени не удостаивался информации о статусе процесса производства.

Как стало известно, недавно команда завершила исследовательскую фазу разработки. Это означает переход к препродакшену, что подтверждает финансовый директор CD Projekt Пётр Нелюбович (Piotr Nielubowicz) в видеоверсии отчёта.

На этапе предварительного производства студии занимаются планированием процесса разработки, составлением описывающей её и саму игру документации (включая дизайн-документ) и созданием прототипов.

Сроки выхода и список целевых платформ новой The Witcher пока не раскрываются, зато известен движок — Unreal Engine 5. Игра станет первой в «новой саге» для франшизы и обойдётся без четвёрки в названии.