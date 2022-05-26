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Разработка следующей The Witcher перешла на новый этап

Польская компания CD Projekt в рамках отчёта за первый квартал текущего календарного года обмолвилась о прогрессе в разработке следующей части своей фэнтезийной ролевой серии The Witcher.

Источник изображения: CD Projekt RED

Источник изображений: CD Projekt RED

Напомним, новый «Ведьмак» был официально подтверждён во второй половине марта текущего года и до недавнего времени не удостаивался информации о статусе процесса производства.

Как стало известно, недавно команда завершила исследовательскую фазу разработки. Это означает переход к препродакшену, что подтверждает финансовый директор CD Projekt Пётр Нелюбович (Piotr Nielubowicz) в видеоверсии отчёта.

На этапе предварительного производства студии занимаются планированием процесса разработки, составлением описывающей её и саму игру документации (включая дизайн-документ) и созданием прототипов.

Сроки выхода и список целевых платформ новой The Witcher пока не раскрываются, зато известен движок — Unreal Engine 5. Игра станет первой в «новой саге» для франшизы и обойдётся без четвёрки в названии.

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Рубрики: Новости Software, игры, RPG, JRPG, Боевик,
Теги: the witcher, cd projekt red, cd projekt, ролевой экшен
the witcher, cd projekt red, cd projekt, ролевой экшен
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