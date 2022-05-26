Слухи: в Сеть попала значительная часть диалогов из первого сюжетного дополнения к Cyberpunk 2077

Пользователь форума Reddit под псевдонимом Nihas0 опубликовал ссылку на архив, содержащий якобы добытые датамайнером файлы с диалогами персонажей из первого сюжетного дополнения к Cyberpunk 2077. Далее возможны спойлеры.

О том, что Cyberpunk 2077 получит масштабный DLC, CD Projekt RED говорила ещё до релиза, однако подробностями делиться не спешит. Из апрельского финансового отчёта стало известно, что расширение предложит новую сюжетную линию.

Судя по текстовым файлам, события аддона развернутся в Боевой зоне — отгороженной стеной области на востоке от района Пасифика. Геймеры якобы также посетят стадион Sports Dome. Обе локации в основной игре недоступны.

Одну из главных ролей в DLC будет играть нетраннер Songbird, которую датамайнеры откопали в Cyberpunk 2077 ещё в 2021 году. Из-за особой связи героя с девушкой Джонни Сильверхенда в сюжете будет немного.

Пересказывать историю расширения мы не станем, но отметим, что оно влияет на концовку Cyberpunk 2077: события дополнения, включая судьбу Songbird, в финале упоминаются и протагонистом, и Джонни.

Судя по файлам, в DLC будет семь сюжетных миссий, задания фиксеров, новые события в Найт-Сити и уличные истории — небольшие квесты, не попавшие в основную игру. Их упоминание в файлах Cyberpunk 2077 обнаружили ещё весной 2021 года.

Релиз первого сюжетного дополнения к Cyberpunk 2077 ожидается в 2023 году на PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. В России аддон купить не получится.