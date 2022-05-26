Разработчики Sniper Elite 5 отложили релиз игры в Epic Games Store и вернули покупателям деньги

Пользователь форума ResetEra под ником dex3108 обратил внимание, что в релизном трейлере снайперского экшена Sniper Elite 5 от студии Rebellion нет логотипа цифрового магазина Epic Games Store. Как выяснилось, игра там не вышла.

Судя по сообщениям в социальных сетях, EGS-версия Sniper Elite 5 была отложена на неопределённый срок. Произошло это, по словам самих разработчиков, из-за неких «непредвиденных обстоятельств».

По всей видимости, задержка будет значительной: на официальном сайте Rebellion значится, что предзаказавшим Sniper Elite 5 в Epic Games Store полагается возврат средств. Деньги начали возмещать ещё до релиза.

События Sniper Elite 5 разворачиваются во Франции образца 1944 года, где элитному снайперу Карлу Фейрберну предстоит устранить ряд высокопоставленных нацистских офицеров в целях остановки операции «Кракен».

Sniper Elite 5 уже вышла на PC (Steam, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, однако из-за введённых ограничений в России продаётся только на консолях Sony. Журналисты приняли проект относительно тепло (77−83 % на Metacritic).