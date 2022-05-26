3DNews Новости Software PlayStation Разработчики Sniper Elite 5 отложили рел...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Разработчики Sniper Elite 5 отложили релиз игры в Epic Games Store и вернули покупателям деньги

Пользователь форума ResetEra под ником dex3108 обратил внимание, что в релизном трейлере снайперского экшена Sniper Elite 5 от студии Rebellion нет логотипа цифрового магазина Epic Games Store. Как выяснилось, игра там не вышла.

Источник изображения: Rebellion

Источник изображения: Rebellion

Судя по сообщениям в социальных сетях, EGS-версия Sniper Elite 5 была отложена на неопределённый срок. Произошло это, по словам самих разработчиков, из-за неких «непредвиденных обстоятельств».

По всей видимости, задержка будет значительной: на официальном сайте Rebellion значится, что предзаказавшим Sniper Elite 5 в Epic Games Store полагается возврат средств. Деньги начали возмещать ещё до релиза.

События Sniper Elite 5 разворачиваются во Франции образца 1944 года, где элитному снайперу Карлу Фейрберну предстоит устранить ряд высокопоставленных нацистских офицеров в целях остановки операции «Кракен».

Sniper Elite 5 уже вышла на PC (Steam, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, однако из-за введённых ограничений в России продаётся только на консолях Sony. Журналисты приняли проект относительно тепло (77−83 % на Metacritic).

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Авторы Sniper Elite 5 раскрыли системные требования и рассказали про стелс в игре
Во второй половине мая Game Pass пополнится Sniper Elite 5, Vampire Survivors, Hardspace: Shipbreaker и не только
Основным особенностям снайперского экшена Sniper Elite 5 посвятили отдельный трейлер
Мультиплеерное приключение Temtem вырвется из раннего доступа и появится на новых консолях в сентябре
Создатели Battlefield 2042 объявили о прекращении активной поддержки режима Hazard Zone и пообещали всевозможные улучшения
Разработчики Call of Duty: Modern Warfare 2 раскрыли дату выхода, но игру так и не показали
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Премьера, Xbox, PlayStation,
Теги: sniper elite 5, rebellion, шутер, стелс, epic games store
sniper elite 5, rebellion, шутер, стелс, epic games store
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор процессора Ryzen 7 5800X3D: финальная точка Socket AM4 160
Если не TeamViewer, то кот: почти два десятка аналогов популярного сервиса удалённого доступа 56
Обзор видеокарты SAPPHIRE TOXIC Radeon RX 6900 XT Limited Edition: альтернативный флагман 33
Обзор смартфона OnePlus 10 Pro: потеря идентичности 23

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Румыния приблизилась к началу строительства первого в Европе малого модульного реактора NuScale
Российские ретейлеры начали закупать электронику по параллельному импорту, но пока сторонятся техники Apple
NVIDIA заявила, что российский рынок давал ей всего 2 % выручки
Астрономы открыли, что в далёких-далёких галактиках звёзды в среднем более массивные и крупные
Разработка следующей The Witcher перешла на новый этап
Сервис видеоконференций Cisco WebEx прекратил обслуживание клиентов из России 26 мин.
Разработчики Sniper Elite 5 отложили релиз игры в Epic Games Store и вернули покупателям деньги 52 мин.
Слухи: в Сеть попала значительная часть диалогов из первого сюжетного дополнения к Cyberpunk 2077 2 ч.
Онлайновый мультиплеер подросткового ужастика The Quarry выйдет позже самой игры 3 ч.
Олдскульный экшен Streets of Rage 4 дебютировал на iOS и Android 4 ч.
В Epic Games Store стартовала ещё одна недоступная россиянам раздача — на этот раз дарят BioShock: The Collection 4 ч.
В базе данных Steam засветился PS5-эксклюзив Returnal 5 ч.
Временная петля, космический кит и элементы роглайка: в No Man's Sky стартовала седьмая экспедиция — «Левиафан» 6 ч.
В Великобритании инициировали новое расследование деятельности Google на рынке рекламы 6 ч.
Российские приставы взыскали с Google 7,7 млрд рублей назначенных компании штрафов 7 ч.
Армения вывела на орбиту Земли свой первый спутник — доставкой занималась SpaceX 23 мин.
NVIDIA и Ayar Labs вместе создадут технологии фотонного интерконнекта для HPC и ИИ-систем будущего 2 ч.
AMD сообщила о закрытии сделки по поглощению Pensando Systems за $1,9 млрд 4 ч.
HDPlex представила компьютерный блок питания размером чуть больше смартфона и мощностью 250 Вт 4 ч.
Спутниковый интернет SpaceX Starlink достиг 400 тыс. подписчиков 4 ч.
Gucci и Oura представили смарт-кольцо за $950 5 ч.
Joby Aviation получила первый сертификат для оказания услуг аэротакси — осталось ещё два 6 ч.
Biostar показала плату X670E Valkyrie для процессоров Ryzen 7000 6 ч.
Представлены защищённые смарт-часы Amazfit T-Rex 2 с временем работы до 24 суток 6 ч.
Китайцы увеличили выпуск майнинговых GeForce RTX 3060 и RTX 3070 на мобильных GPU — NVIDIA ничего не замечает 6 ч.