Сервис видеоконференций Cisco WebEx прекратил обслуживание клиентов из России

Cервис видеоконференций WebEx прекратил работу в России. При попытке войти в аккаунт без применения VPN-подключения российских клиентов ждёт уведомление: «Cisco WebEx в настоящее время недоступен в вашей стране. Приносим извинения за причинённые неудобства».

Как пояснили ТАСС в пресс-службе российского сервиса для видеоконференций VideoMost, сегодня Cisco WebEx полностью отключил российских клиентов от своего сервиса, прекратив обслуживание пользователей из РФ. По словам VideoMost, возмещение затрат пользователей за текущие подписки на данный момент не предусмотрено.

«Отключение затронуло как прямых клиентов, так и тех, кто использовал сервис через партнёров», — уточнили в пресс-службе, добавив, что VideoMost может предложить альтернативу WebEx с доступом из публичного или частного облака, а также с возможностью установки своего ВКС-сервера в инфраструктуре заказчика.

Отечественный программный продукт и SaaS-сервис бизнес-коммуникаций VideoMost, входящий в реестр российского ПО Министерства цифрового развития РФ, по оценкам TAdviser лидирует в России по количеству платных внедрений видеоконференцсвязи с 2014 по 2021 год.