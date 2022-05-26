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Армения вывела на орбиту Земли свой первый спутник — доставкой занималась SpaceX

Армения отправила на орбиту Земли свой первый спутник. Он стал частью полезной нагрузки ракеты-носителя SpaceX Falcon 9, которая стартовала с площадки на мысе Канаверал во Флориде 25 мая. Эту информацию подтвердил премьер Армении Никол Пашинян, а видео запуска ракеты появилось на официальной странице правительства республики в сети Facebook*.

Источник изображения: Satlantis

Источник изображения: Satlantis

«Армения входит в эру космической деятельности», — приводит источник слова Пашиняна. Согласно имеющимся данным, реализация проекта по выведению на орбиту спутника осуществлялась совместными усилиями армянского государственного предприятия «Геокосмос» и испанской компании Satlantis. Премьер также отметил, что все касающиеся данного аппарата решения принимались тайно, поэтому общественность не знала о предстоящем пуске.

По словам Пашиняна, к концу 2023 года в Армении будет организован Центр управления спутниками, на базе которого будет формироваться коллектив специалистов. Фотографии, сделанные запущенным спутником, планируется использовать для пограничного контроля, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также охраны окружающей среды.


* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: спутник, армения, космос
спутник, армения, космос
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