Видео: свежий трейлер Soul Hackers 2 посвятили главной героине и её «старшей сестре»

Издатель и разработчик Atlus продолжает знакомить пользователей с центральными персонажами грядущей японской ролевой игры Soul Hackers 2. Новый трейлер проекта посвящён Ринго и Фиг.

Напомним, по сюжету Ринго и Фиг — агенты высшей сущности Aion — прибывают на Землю для предотвращения конца света. С этой целью девушки объединяют усилия с призывателями демонов, в том числе возрождёнными Ринго.

Ринго участвует в боях, тогда как Фиг ведёт себя с ней как старшая сестра и поддерживает отряд разведданными. Героиня также оперирует похожим на сову дроном Мими для изучения недоступных Ринго локаций или разведки подземелий.

Предыдущие трейлеры Soul Hackers 2 из данного цикла были посвящены завербованным Ринго призывателям демонов: ответственному Эрроу, собранной Миледи и романтику в душе Сайдзо.

Soul Hackers 2 поступит в продажу 26 августа текущего года для PC (Steam, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Японская премьера игры состоится на день раньше — 25 августа.