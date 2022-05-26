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Видео: свежий трейлер Soul Hackers 2 посвятили главной героине и её «старшей сестре»

Издатель и разработчик Atlus продолжает знакомить пользователей с центральными персонажами грядущей японской ролевой игры Soul Hackers 2. Новый трейлер проекта посвящён Ринго и Фиг.

Источник изображения: Atlus

Источник изображения: Atlus

Напомним, по сюжету Ринго и Фиг — агенты высшей сущности Aion — прибывают на Землю для предотвращения конца света. С этой целью девушки объединяют усилия с призывателями демонов, в том числе возрождёнными Ринго.

Ринго участвует в боях, тогда как Фиг ведёт себя с ней как старшая сестра и поддерживает отряд разведданными. Героиня также оперирует похожим на сову дроном Мими для изучения недоступных Ринго локаций или разведки подземелий.

Предыдущие трейлеры Soul Hackers 2 из данного цикла были посвящены завербованным Ринго призывателям демонов: ответственному Эрроу, собранной Миледи и романтику в душе Сайдзо.

Soul Hackers 2 поступит в продажу 26 августа текущего года для PC (Steam, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Японская премьера игры состоится на день раньше — 25 августа.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Xbox, PlayStation,
Теги: soul hackers 2, atlus, ролевая игра, jrpg
soul hackers 2, atlus, ролевая игра, jrpg
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