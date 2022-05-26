Tesla и другие производители попросили правительство США инвестировать в зарядные станции для электрических грузовиков

Компания Tesla, а также другие производители электромобилей и группы экологов, обратились к администрации президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden) с просьбой инвестировать в развитие инфраструктуры зарядных станций для электробусов, грузовых автомобилей и других транспортных средств средней и большой грузоподъёмности на электрической тяге. Соответствующее письмо было направлено в Министерство энергетики и Министерство транспорта США.

Авторы письма просят выделить на строительство зарядных станций для электрических грузовиков 10 % от суммы, предусмотренной законопроектом, в рамках которого будет выделено $7,5 млрд на развитие инфраструктуры для транспортных средств средней и большой грузоподъёмности. Законопроект был одобрен в ноябре прошлого года.

«Большая часть общественной инфраструктуры зарядных станций для электромобилей была спроектирована и построена с учётом интересов владельцев легковых транспортных средств. Размер и расположение мест отражают заинтересованность в обслуживании населения, а не крупных коммерческих автомобилей», — говорится в коллективном письме.

Несмотря на то, что на дорогах преобладают легковые транспортные средства, автомобили средней и большой грузоподъёмности выбрасывают значительно больше вредных веществ, вызывающих смог и вредящих окружающей среде. Производители электромобилей и экологи уверены, что электрификация этой категории транспорта может устранить большую часть выбросов, благодаря чему значительно улучшится качество воздуха и снизится климатическое воздействие. В письме подчёркивается, что США нуждается в полноценной инфраструктуре зарядных станций для электрических грузовиков, чтобы добиться значительных успехов по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу.