Будущая российская орбитальная станция будет автоматической, но сможет принять экипаж

Совет РАН по космосу и президиум Научно-технического совета госкорпорации «Роскосмос» пришли к выводу, что Российская орбитальная служебная станция должна быть автоматической. Это означает, что участие экипажа в её работе потребуется только для доставки и установки оборудования. Об этом пишет информационное агентство ТАСС со ссылкой на слова гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

«Новая российская орбитальная служебная станция будет автоматической, а космонавты будут лишь обслуживать её и менять аппаратуру», — сообщил Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале.

При этом он отметил, что станция сможет принимать космонавтов. «Станция будет способна принимать долговременные пилотируемые экспедиции, но в целом она будет работать в автоматическом режиме. Это не гостиница для космонавтов и туристов, а робототехническая многофункциональная платформа высокодетального наблюдения за Землёй и околоземным пространством, управление которой в случае необходимости будет переходить экипажу», — добавил господин Рогозин.

Ранее Дмитрий Рогозин говорил, что 26 мая будет рассматриваться итог первого этапа эскизного проекта Российской орбитальной служебной станции. На заседании планировалось рассмотреть вопрос наклонения орбиты. Предлагалось два варианта: высокоширотная станция или станция, которая сохранит свою работу на той орбите, где сейчас работает Международная космическая станция, путём разделения российского сегмента и оставшейся части МКС.