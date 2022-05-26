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AYN выпустит портативную консоль Loki на базе Alder Lake и Ryzen 6000 стоимостью от $299

Китайская компания AYN, выпустившая в прошлом году портативную игровую консоль Odin на базе Android, готовит к выпуску новую приставку под названием AYN Loki. В этот раз «портативка» будет оснащаться процессорами Intel Alder Lake или AMD Ryzen 6000. В качестве операционной системы в ней будет использоваться Windows.

Источник изображения: AYN

Источник изображений: AYN

Производитель называет Loki «самой доступной портативной игровой консолью на базе Windows». Приставка будет поставляться в пяти различных конфигурациях. Сама доступная, Loki Mini, на базе чипа Intel Alder Lake, будет предлагаться за $299. Однако AYN не указывает, какой именно процессор будет в ней использоваться. Консоль также получит накопитель объёмом 64 Гбайт.

Более дорогие версии, Loki и Loki Max, будут предлагаться с процессорами AMD Ryzen на архитектуре Zen 3+ и со встроенной графикой RDNA 2. Весьма вероятно, что речь идёт о чипах серии Ryzen 6000U, которыми, например, также оснащается портативная приставка AyaNeo 2.

AMD-версия консоли AYN Loki с накопителем объёмом 64 Гбайт будет оцениваться в $499. Версия на 256 Гбайт памяти получит ценник в $599, вариант с 512 Гбайт памяти — $699. Приставка Loki Max, которая, судя по всему, получил либо более мощный процессор серии Ryzen 6000U, либо более качественный дисплей, будет предлагаться за $799.

Предыдущая портативная консоль AYN Odin предлагается на базе однокристальных платформ Qualcomm Snapdragon 845 и MediaTek Dimensity 1000C, и работает Android. Она дебютировала на краудфандинговой площадке Indiegogo. Весьма вероятно, что стратегия запуска AYN Loki будет аналогичной.

К слову, Steam Deck от Valve стоимостью от $349, также работает на базе процессора AMD (Zen 2 + RDNA 2). Чипы «красных» последнее время привлекают очень много внимания со стороны производителей портативных игровых систем.

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Рубрики: Новости Hardware, игровые консоли,
Теги: ayn, портативная консоль, alder lake, ryzen 6000
ayn, портативная консоль, alder lake, ryzen 6000
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