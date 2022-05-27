NVIDIA предрекла скорую нормализацию ситуации на рынке видеокарт

Финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress) на квартальном отчётном мероприятии вчера заявила, что розничные запасы готовой продукции в первом фискальном квартале почти достигли нормального уровня, и во втором квартале они на нём останутся. Улучшению ситуации с доступностью видеокарт способствуют снижение активности майнеров и собственные усилия NVIDIA по борьбе с дефицитом.

Достаточно вспомнить, что балансовая стоимость складских остатков на конец апреля достигла $3,16 млрд против $1,99 млрд годом ранее, чтобы оценить масштабы активности компании по сокращению дефицита графических процессоров. Финансовые обязательства NVIDIA перед поставщиками компонентов в прошлом квартале достигли $9,59 млрд против $3,46 млрд годом ранее, во многом благодаря увеличению авансовых платежей в рамках долгосрочных соглашений с $1,84 до $3,06 млрд.

По словам Колетт Кресс, наблюдаемое сейчас снижение скорости наращивания производительности сети по добыче Ethereum может говорить о более низкой активности майнеров, использующих видеокарты. Известно, что в августе участники процесса могут перейти на модель «proof of stake», которая не требует прежних вычислительных ресурсов для функционирования криптовалютной экосистемы. Если говорить о поставках ускорителей CMP профессиональным майнерам, то в первом квартале они были настолько скромными, что представители NVIDIA решили даже не называть конкретных сумм профильной выручки, заявив лишь, что это далеко не те $155 млн, что были получены год назад.

Спрос на видеокарты временно может снизиться из-за локдаунов в Китае, событий на территории Украины и приближения анонса графических решений нового поколения, который запланирован на второе полугодие. Все эти факторы в своих комментариях финансовый директор NVIDIA тоже упоминала, объясняя причины восстановления баланса на рынке игровых видеокарт. При этом основатель компании Дженсен Хуанг (Jensen Huang) на квартальной конференции заявил, что «фундаментальная динамика игровой отрасли остаётся стабильной». По его словам, за два прошедших года аудитория любителей игр на ПК увеличилась на 100 млн человек.

Представители NVIDIA не стеснялись во время квартального мероприятия несколько раз заявить, что клиенты компании до сих пор ограничены в своих возможностях сохраняющимся дефицитом серверных компонентов. Постепенным будет и улучшение ситуации с доступностью сетевых решений до конца текущего года. Именно в сетевом сегменте проблемы с поставками компонентов чувствуются для NVIDIA сильнее всего, но компания прилагает достаточно усилий для их планомерного устранения.