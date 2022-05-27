Медитативная головоломка Cloud Gardens обрела новую дату выхода на Nintendo Switch

Издательство Coatsink и гейм-дизайнер Томас ван ден Берг (Thomas van den Berg), также известный под псевдонимом noio, объявили новую дату выхода Switch-версии своей медитативной песочницы Cloud Gardens.

Напомним, издание Cloud Gardens для гибридной консоли Nintendo изначально ожидалось к релизу ещё 12 мая, однако из-за небольшой проблемы технического характера было отложено на неопределённый срок.

Как стало известно, задержка в итоге едва превысит месяц. Отныне Cloud Gardens планируется к поступлению в продажу для Nintendo Switch уже 16 июня текущего года. Стоимость проекта составит $18.

События Cloud Gardens разворачиваются в разрушенном городе, из обломков которого геймерам предстоит создавать «небольшие заросшие диорамы с отголосками брутализма и красоты».

Релизная версия Cloud Gardens дебютировала 1 сентября 2021 года на PC (Steam, itch.io), Xbox One, Xbox Series X и S. Пользовательские отзывы в сервисе Valve у проекта «крайне положительные» (96 % на основе более 1460 обзоров).