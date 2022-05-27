Lenovo предупредила о существенном влиянии локдаунов в Китае на объёмы поставок ПК

Оставаясь крупнейшим производителем ПК в мире с долей рынка около 23 %, компания Lenovo сильно зависит от Китая как с точки зрения объёмов производства продукции, так и в плане её реализации. Локдауны в отдельных районах Китая существенно подорвут способность Lenovo противостоять дефициту комплектующих и поставлять ПК в достаточных количествах, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Такое заявление, как поясняет Reuters, на квартальной отчётной конференции сделал исполнительный вице-президент Lenovo Лука Росси (Luca Rossi). «Макроэкономические сложности усилят влияние дефицита в краткосрочной перспективе. Конкретно в текущем квартале остановка предприятий повлияет на поставки практически везде, в особенности в КНР», — заявил представитель компании. Ситуацию усугубляют геополитическая напряжённость и инфляционное давление, как убеждён Лука Росси.

В минувшем квартале, который завершился в марте, Lenovo пострадала от приостановки деятельности своего предприятия в Шэньчжэне. При этом в сегменте ПК дефицит компонентов начал ослабевать, но он по-прежнему сильно выражен в сегменте смартфонов и центров обработки данных.

Если в четвёртом календарном квартале высокий спрос на ПК для удалённой работы позволил Lenovo достичь рекордных выручки и прибыли, то в первом квартале продажи на домашнем рынке Китая начали падать из-за влияния нового штамма коронавирусной инфекции на экономику страны. В прошлом фискальном году, который завершился в марте, Lenovo удалось увеличить выручку на 18 % до рекордных $71,6 млрд, тогда как прибыль выросла сразу на 72 % до $2 млрд. По обоим критериям достигнут исторический рекорд, показатели достигли максимальных значений с момента выхода Lenovo на фондовый рынок в 1994 году.

С результатами последнего квартала ушедшего фискального года всё не так однозначно. Выручка выросла только на 6,8 % до $16,69 млрд, не оправдав ожиданий аналитиков, продемонстрировав минимальный за последние семь кварталов рост. Зато прибыль компании увеличилась сразу на 58 % до $412 млн, превзойдя ожидания рынка. По данным Counterpoint Research, в первом календарном квартале объёмы поставок ПК на мировом рынке сократились на 4,3 %, чему в немалой степени способствовало нарушение логистических цепочек из-за украинских событий.

С другой стороны, высокая степень зависимости от китайского рынка даёт Lenovo среднесрочное преимущество, поскольку местные власти намерены в течение двух лет перевести государственные учреждения на использование компьютерной техники «отечественных» марок. Это само по себе формирует спрос в размере примерно 50 млн компьютеров, и Lenovo стоит в очереди на их реализацию по этой программе на первом месте.