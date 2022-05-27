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«Очень трудно расставаться с давним близким другом»: жизнь MMO-шутера Survarium оборвётся в последний день весны

Независимая студия Vostok Games, основанная выходцами из GSC Game World (серия S.T.A.L.K.E.R.), уточнила дату отключения серверов своего условно-бесплатного постапокалиптического MMO-шутера Survarium.

Источник изображений: Vostok Games

Источник изображений: Vostok Games

О том, что Survarium в итоге не переживёт пребывание в раннем доступе, разработчики объявили ещё в начале февраля текущего года. У прекращения поддержки были ориентировочные сроки — конец мая.

Серверы Survarium отключат 31 мая в 23:59 МСК: «Этот тяжёлый день приближается. С одной стороны, мы с оптимизмом смотрим в будущее и движемся к новым проектам, с другой — очень трудно расставаться с давним близким другом, которым Survarium стал для всех нас».

Vostok Games поблагодарила игроков за участие в судьбе Survarium и выразила надежду, что сможет продолжить это взаимодействие. Судя по вакансиям двухгодичной давности, студия работает над «AAA-шутером по всемирно известной франшизе».

Survarium была анонсирована в 2012 году, а в 2015-м добралась до раннего доступа Steam, откуда с отключением серверов игру удалят. Последнее обновление проекта — 0.69d — вышло в феврале 2022-го.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Анонс,
Теги: survarium, vostok games, шутер
survarium, vostok games, шутер
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