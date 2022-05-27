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Volkswagen всё ещё не теряет надежды обойти Tesla на рынке электромобилей к 2025 году

Возглавляющий Tesla Илон Маск (Elon Musk) и генеральный директор Volkswagen Герберт Дисс (Herbert Diess) поддерживают приятельские отношения, и первая из компаний во многом является ориентиром для немецкого автогиганта, намеревающегося весьма активно переходить на электротягу. Даже при наличии текущих трудностей, Volkswagen не теряет надежды к 2025 году обойти Tesla по количеству продаваемых электромобилей.

Источник изображения: Volkswagen

Источник изображения: Volkswagen

Своими соображениями по поводу ближайших перспектив рынка в целом и самой компании Volkswagen на этой неделе поделился с каналом CNBC её глава Герберт Дисс. Во-первых, он считает, что во второй половине рынка дефицит полупроводниковых компонентов в автомобильной отрасли заметно ослабнет, если только не возникнут предпосылки для его внезапного ухудшения. По его словам, цепочки поставок должны быть приведены в порядок к тому времени.

«Tesla сейчас лидирует, если говорить об электромобилях, она также может считаться самой цифровой автомобильной компанией, у неё есть ряд преимуществ. Мы всё ещё надеемся обойти её по продажам к 2025 году», — заявил глава Volkswagen. Конечно, Tesla открывает новые предприятия, а потому преследовать её не так просто, но уже во второй половине этого года немецкий соперник будет чувствовать себя лучше в этом отношении.

Интересно, что феноменально высокую капитализацию Tesla глава Volkswagen объясняет верой инвесторов в светлое будущее электромобильной отрасли. По его словам, «рынки — это всегда про будущее». Ранее Дисс ставил в пример своим подчинённым организацию производства электромобилей на конвейере Tesla, поэтому он делает оговорку относительно критериев соперничества с этой компанией, ограничивая свои амбиции лишь количеством выпускаемых к 2025 году электромобилей. Опять же, даже сейчас Volkswagen может предложить гораздо более широкий ассортимент моделей электромобилей, чем Tesla, а это тоже важный конкурентный фактор. В текущем году Tesla может выпустить около 1,5 млн электромобилей, поэтому к 2025 году Volkswagen должен будет выпускать несколько миллионов электромобилей, чтобы эффективно соперничать с Tesla. Это уже второе за месяц заявление главы Volkswagen о намерениях обойти главного конкурента к 2025 году.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, финансовые новости и аналитика,
Теги: volkswagen, tesla, электромобиль
volkswagen, tesla, электромобиль
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