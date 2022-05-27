God of War Ragnarok прошла классификацию в Южной Корее и готовится обзавестись тематическими товарами

Горячо ожидаемый приключенческий экшен God of War Ragnarok получил возрастной рейтинг ещё в одном регионе. Кроме того, в Сети заметили дату выпуска тематической продукции по игре.

Напомним, в декабре 2021 года God of War Ragnarok прошла классификацию в Саудовской Аравии. В мае 2022-го проект попал к южнокорейской Game Rating and Administration Committee (GRAC), от которой получил рейтинг «от 18 лет».

Как правило, играм выдают классификацию (и, в частности, в Южной Корее) незадолго до премьеры. К примеру, Horizon Forbidden West и Ghostwire: Tokyo прошли через GRAC примерно за три месяца до релиза.

Что касается тематической продукции, то на сайте британского ретейлера Geeky Zone появился целый ряд товаров по God of War Ragnarok — головные уборы, одежда, плюшевые игрушки — с выходом 30 сентября или 31 октября.

Портал Video Games Chronicle отмечает, что упомянутые даты вполне могут оказаться заглушками. Кроме того, компании нередко выпускают атрибутику к играм до официального релиза.

В то же время 30 сентября 2022-го в связке с God of War Ragnarok мелькает не впервые. Эта же самая дата в декабре 2021 года значилась в базе данных PlayStation как день выхода игры.

Официально релиз God of War Ragnarok ожидается в текущем году одновременно на PS4 и PS5. События развернутся спустя несколько лет после финала предыдущей части. В мире наступила великанская зима Фимбулвинтер, а значит — грядёт Рагнарёк.