3DNews Новости Software PlayStation God of War Ragnarok прошла классификацию...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

God of War Ragnarok прошла классификацию в Южной Корее и готовится обзавестись тематическими товарами

Горячо ожидаемый приключенческий экшен God of War Ragnarok получил возрастной рейтинг ещё в одном регионе. Кроме того, в Сети заметили дату выпуска тематической продукции по игре.

Источник изображения: Sony Interactive Entertainment

Источник изображения: Sony Interactive Entertainment

Напомним, в декабре 2021 года God of War Ragnarok прошла классификацию в Саудовской Аравии. В мае 2022-го проект попал к южнокорейской Game Rating and Administration Committee (GRAC), от которой получил рейтинг «от 18 лет».

Как правило, играм выдают классификацию (и, в частности, в Южной Корее) незадолго до премьеры. К примеру, Horizon Forbidden West и Ghostwire: Tokyo прошли через GRAC примерно за три месяца до релиза.

Источник изображения: Geeky Zone

Источник изображения: Geeky Zone

Что касается тематической продукции, то на сайте британского ретейлера Geeky Zone появился целый ряд товаров по God of War Ragnarok — головные уборы, одежда, плюшевые игрушки — с выходом 30 сентября или 31 октября.

Портал Video Games Chronicle отмечает, что упомянутые даты вполне могут оказаться заглушками. Кроме того, компании нередко выпускают атрибутику к играм до официального релиза.

Источник изображения: Sony Interactive Entertainment

Источник изображения: Sony Interactive Entertainment

В то же время 30 сентября 2022-го в связке с God of War Ragnarok мелькает не впервые. Эта же самая дата в декабре 2021 года значилась в базе данных PlayStation как день выхода игры.

Официально релиз God of War Ragnarok ожидается в текущем году одновременно на PS4 и PS5. События развернутся спустя несколько лет после финала предыдущей части. В мире наступила великанская зима Фимбулвинтер, а значит — грядёт Рагнарёк.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
God of War Ragnarok предложит более 60 настроек интерфейса и игрового процесса
God of War Ragnarok пока что не готова к новому показу, но с игрой всё хорошо
God of War переносили на ПК не меньше двух лет, а судьба PC-версии Ragnarok в руках Sony
Создатели Battlefield 2042 объявили о прекращении активной поддержки режима Hazard Zone и пообещали всевозможные улучшения
Psychonauts 2 получила русскую локализацию в Steam и заработала на macOS и Linux
Мультиплеерное приключение Temtem вырвется из раннего доступа и появится на новых консолях в сентябре
Рубрики: Новости Software, игры, Боевик, Приключение, PlayStation,
Теги: god of war ragnarok, sony santa monica, sony interactive entertainment, приключенческий экшен
god of war ragnarok, sony santa monica, sony interactive entertainment, приключенческий экшен
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор процессора Ryzen 7 5800X3D: финальная точка Socket AM4 164
Если не TeamViewer, то кот: почти два десятка аналогов популярного сервиса удалённого доступа 57
Обзор смартфона OnePlus 10 Pro: потеря идентичности 25
Умный дом с «Яндекс.Станцией — 2»: теперь не только по Wi-Fi 1

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Аквариус» купила тверской завод американской Jabil и наняла его бывших сотрудников — там будут выпускать серверы и компьютеры
NVIDIA заявила, что российский рынок давал ей всего 2 % выручки
Астрономы открыли, что в далёких-далёких галактиках звёзды в среднем более массивные и крупные
Жестокость, алкоголь и внутриигровые покупки: Forspoken оказалась не для детей
Galax GeForce RTX 3090 Ti HOF с 4,3-дюймовым ЖК-дисплеем появилась в продаже по цене от $2850
«Очень трудно расставаться с давним близким другом»: жизнь MMO-шутера Survarium оборвётся в последний день весны 4 мин.
Руководство «Яндекса» заверило сотрудников, что не планирует переносить штаб-квартиру в Израиль 9 ч.
У купленных за пределами России смартфонов Samsung есть проблемы с добавлением некоторых карт «Мир» в Samsung Pay 10 ч.
Видео: свежий трейлер Soul Hackers 2 посвятили главной героине и её «старшей сестре» 11 ч.
Сервис видеоконференций Cisco WebEx прекратил обслуживание клиентов из России 11 ч.
Разработчики Sniper Elite 5 отложили релиз игры в Epic Games Store и вернули покупателям деньги 12 ч.
Слухи: в Сеть попала значительная часть диалогов из первого сюжетного дополнения к Cyberpunk 2077 12 ч.
Онлайновый мультиплеер подросткового ужастика The Quarry выйдет позже самой игры 14 ч.
Олдскульный экшен Streets of Rage 4 дебютировал на iOS и Android 14 ч.
В Epic Games Store стартовала ещё одна недоступная россиянам раздача — на этот раз дарят BioShock: The Collection 14 ч.
Учёные из Оксфорда научились выращивать живые ткани в роботизированном скелете 41 мин.
Volkswagen всё ещё не теряет надежды обойти Tesla на рынке электромобилей к 2025 году 2 ч.
Lenovo предупредила о существенном влиянии локдаунов в Китае на объёмы поставок ПК 2 ч.
NVIDIA предрекла скорую нормализацию ситуации на рынке видеокарт 4 ч.
Новая статья: Умный дом с «Яндекс.Станцией — 2»: теперь не только по Wi-Fi 9 ч.
AYN выпустит портативную консоль Loki на базе Alder Lake и Ryzen 6000 стоимостью от $299 9 ч.
Институт вычислительной космологии протестирует безкоммутаторную сеть Rockport Networks 10 ч.
Tesla и другие производители попросили правительство США инвестировать в зарядные станции для электрических грузовиков 10 ч.
Будущая российская орбитальная станция будет автоматической, но сможет принять экипаж 10 ч.
Армения вывела на орбиту Земли свой первый спутник — доставкой занималась SpaceX 11 ч.