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Интенсивность DDoS-атак на уровне приложений в мае увеличилась на 200 %

Стало известно, что в мае интенсивность DDoS-атак на уровне приложений (Application Layer или L7, когда осуществляется имитация обращений пользовательских приложений, например, просмотр веб-страниц или работа мессенджера) к серверам жертв увеличилась на 200 % относительно апреля. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании Qrator Labs.

Источник изображения: Pixabay

Источник изображения: Pixabay

В сообщении сказано, что всплеск атак на российскую IT-инфраструктуру впервые фиксировался в феврале-марте. Количество IP-адресов для ведения злонамеренной активности в этот период достигало 3,5 млн единиц. В апреле этот показатель не превышал 1 млн IP-адресов за месяц, тогда как в марте снова вырос до 2 млн единиц.

Основатель и генеральный директор Qrator Labs Александр Лямин рассказал, что во многих случаях оборудование, предназначенное для противодействия DDoS-атакам, успешно справляется с атаками другого типа. «В их числе угрозы, когда вредоносный трафик переполняет пропускную полоску», — сообщил господин Лямин.

При этом он отметил, что от атак на уровне приложений такое оборудование не помогает. «Интерес злоумышленников к новому типу атак возрастает в разы, поскольку в таком случае трафик максимально похож на легитимный», — отметил гендиректор Qrator Labs. По его словам, для выявления атак такого типа требуется осуществлять анализ поведения всех пользователей, заходящих в моменте на ресурс. Однако используемые операторами связи средства могут анализировать только паттерн трафика: откуда он идёт, есть ли нетипичные IP-адреса, наблюдается ли аномальный всплеск активности.

В Qrator Labs считают, что атаки уровня L7 станут трендом в 2022 году. В прошлом атаки такого типа также проводились, но это были единичные случаи. Одной из самых масштабных атак с обращениями через приложения была атака на сервисы «Яндекса» в 2021 году. В ходе этой атаки к ресурсу отправлялось 21,8 млн запросов в секунду.

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Рубрики: Новости Software, вирусы, трояны, уязвимости в ПО, вопросы безопасности,
Теги: ddos-атаки, ddos, россия
ddos-атаки, ddos, россия
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