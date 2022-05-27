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Для российских разработчиков микроэлектроники хотят создать маркетплейс

По сообщениям сетевых источников, АО «НПП Цифровые решения» планирует в сентябре 2022 года запустить маркетплейс, который будет использоваться российскими дизайн-центрами для публикации информации о разработанных ими составных элементах электроники и их совместимости с разными полупроводниковыми производствами. Об этом заявил гендиректор АО «НПП Цифровые решения» Александр Руткевич в ходе саммита дизайн-центров, который состоялся на этой неделе.

Источник изображения: Pixabay

Источник изображения: Pixabay

Согласно имеющимся данным, планируется создания маркетплейса IT-блоков, таких как составные части и модули, используемые при проектировании процессоров и другой микроэлектроники. По данным источника, реализация проекта по разработке маркеплейса осуществляется за счёт собственных средств компании.

Предполагается создание единой базы данных, в которую отечественные разработчики микроэлектроники и компонентов смогут загружать информацию о собственной продукции. В частности, будет указываться информация о совместимости компонентов с производствами, т.е. под какие заводы (российские или зарубежные) адаптированы компоненты. Предполагается, что это упростит кооперацию между производителями электроники и их разработчиками.

В Минпромторге поддержали данную инициативу, отметив, что она «позволит выстроить эффективное взаимодействие отечественных дизайн-центров». При этом отраслевые источники отмечают, что маркетплейс не решит проблему доступа к зарубежным IP-блокам. Дело в том, что российские дизайн-центры разрабатывали IP-блоки далеко не всей необходимой номенклатуры, тогда как значительная их часть закупалась у зарубежных компаний, что в нынешних условиях будет делать затруднительно. Кроме того, чаще всего это делалось в рамках госконтрактов и исключительно под собственные проекты, из-за чего российским компаниям трудно продавать IP-блоки друг другу.

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Рубрики: Новости Hardware, российская наука и промышленность,
Теги: микроэлектроника, маркетплейс, россия
микроэлектроника, маркетплейс, россия
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