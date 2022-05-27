Амбициозный хоррор The Callisto Protocol отделился от вселенной PUBG

Руководитель студии Striking Distance Глен Шофилд (Glen Schofield) у себя в микроблоге прояснил позицию предстоящего атмосферного хоррора The Callisto Protocol в отношении сетевого шутера PUBG: Battlegrounds.

Ранее сообщалось, что The Callisto Protocol является частью вселенной PUBG, однако связь между двумя проектами будет не очень глубокой: события новой игры развернутся спустя 300 лет и разработчики ограничатся небольшими «пасхалками».

Как теперь уверяет Шофилд, на том или ином этапе развития The Callisto Protocol (в твите используется сокращение TCP) отделилась от PUBG: Battlegrounds и её действия «больше не происходят во вселенной PUBG».

«Изначально она была частью хронологии PUBG, но выросла в отдельный мир. PUBG классная, и у нас будут небольшие сюрпризы для фанатов, но TCP — это свой мир, сюжет и вселенная», — объяснил Шофилд.

Релиз The Callisto Protocol ожидается до конца года на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Игрокам в роли пилота грузового корабля Джейкоба Ли предстоит выбраться из тюрьмы «Чёрный металл» на Каллисто и разузнать её тайны.