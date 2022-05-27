Ставка на корпоративный сектор помогла Dell получить рекордную выручку в $26 млрд

Пока многие производители ПК жалуются на падение спроса в потребительском секторе, Dell пожинает плоды своей стратегии последних лет, заключающейся в концентрации на потребностях корпоративного сегмента. Компания лидирует на рынке рабочих станций и ПК, мониторов и даже игровых компьютеров. Поставки корпоративным клиентам формировали более 70 % выручки Dell за прошлый фискальный год.

В целом, как поясняет фирменная презентация, коммерческий сектор и премиальные игровые системы, унаследованные от марки Alienware, в прошлом году формировали более 80 % ассортимента продукции в количественном выражении. Если массовые конфигурации потребительских ПК в первом квартале текущего года демонстрировали снижение объёмов поставок на 8 % в годовом сравнении, то коммерческий сегмент рос на такое же количество процентов, а в сегменте премиальных игровых ПК рост объёмов продаж составил 11 %. В то же время объёмы поставок так называемых «хромбуков» сократились на 60 %, но от них бизнес Dell зависел в минимальной степени.

Всё это позволило компании к первому кварталу этого года занять около 25 % рынка коммерческих ПК, хотя около десяти лет назад этот показатель не превышал 17 %. Совокупная выручка Dell в годовом сравнении выросла на 16% до $26,1 млрд, а коммерческий сектор в первом квартале формировал чуть менее половины этой суммы — $11,97 млрд (+22 %). Клиентские решения в целом увеличили выручку Dell на 17 % до $15,6 млрд. Выручка в серверном сегменте выросла на 22 % до $5 млрд, инфраструктурные решения принесли в первом квартале на 16 % больше, чем годом ранее — $9,3 млрд.

Операционная прибыль компании в целом выросла на 57 % до $1,55 млрд, обновив исторический рекорд. За один только первый квартал Dell удалось увеличить свою долю на рынке ПК на 1,9 процентных пункта, что является самым сильным приростом среди четырёх ведущих производителей. В серверном сегменте финансовые показатели растут уже шестой квартал подряд, тоже благодаря спросу со стороны корпоративных клиентов.

Аналитики предсказывали выручку в размере $25 млрд, поэтому фактическое значение превзошло их прогнозы сразу на миллиард долларов США. После закрытия торгов курс акций Dell вырос на 9,7 %. Дефицит компонентов оставил Dell с объёмом заказов, которые компании предстоит выполнять до конца текущего квартала, как минимум. Примечательно, что в первом квартале благоприятное влияние на финансовые показатели компании успели оказать снизившиеся цены на компоненты, но во втором квартале цены пойдут вверх под натиском инфляции, а также роста расходов на логистику. Спрос на компьютеры в корпоративном секторе остаётся высоким, но насколько успешно компания сможет его удовлетворять, будет во многом зависеть как от ситуации с доступностью комплектующих, так и от геополитических факторов. Ситуация на валютном рынке окажет негативное влияние на бизнес Dell как во втором квартале, так и на протяжении всего текущего года, как считает руководство компании.