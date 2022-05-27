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При подготовке к новому полёту выявлен дефект теплозащитного экрана корабля SpaceX Crew Dragon — его полностью заменят

В NASA сообщили, что во время испытаний теплового экрана для корабля SpaceX Crew Dragon, который должен доставить астронавтов на МКС в сентябре, обнаружены дефекты структуры. Чтобы избежать ненужных рисков теплозащитный экран решили заменить на новый. Данный дефект не затрагивает тепловой экран корабля Crew Dragon (Crew-4), который сейчас находится на орбите и пристыкован к МКС.

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

Реакция NASA в виде сообщения о замене теплозащитного экрана для корабля миссии Crew-5 последовала после появления в прессе утечки о возможном повреждении экрана корабля во время приводнения Crew Dragon в процессе завершения миссии Axiom-1. Если верить неофициальным данным, произошла утечка топлива, что привело к повреждениям теплозащитного экрана. В NASA опровергли эту информацию, но попутно сообщили, что при проверках теплозащитного экрана для корабля будущей миссии Crew-5 своевременно выявлены дефекты и экран будет заменён на новый.

«Что случилось с [кораблём] Crew-5, так это то, что когда мы пропустили теплозащитный экран через [тест] с посадочной нагрузкой, он не прошёл, — сказал руководитель коммерческих полётов NASA. — Мы выявили, что внутри теплозащитного экрана есть некоторые повреждения, полученные в результате этого испытания, поэтому мы знали, что не могли бы обеспечить полёт на этом теплозащитном экране».

Поскольку дефект индивидуальный, он не относится к другим миссиям и кораблю, который сейчас находится на орбите. Точно такой же тест пройдёт новый теплозащитный экран, который предстоит установить на корабль Crew Dragon для запуска в сентябре этого года. В то же время напомним, что это не первая проблема с экраном. Ранее также были выявлены следы более сильного, чем ожидалось разрушения экрана при входе в атмосферу. Поэтому инженеры NASA и SpaceX каждый раз тщательно изучают теплозащитный экран на приводнившихся капсулах. Критических повреждений не обнаруживалось ни разу, что позволяет и дальше успешно эксплуатировать Crew Dragon.

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: crew dragon, spacex
crew dragon, spacex
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