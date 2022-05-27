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Airbus открыла в Великобритании центр разработки водородных технологий для авиалайнеров

Известный производитель авиалайнеров Airbus запускает в Великобритании очередную площадку для разработки водородных технологий для авиатранспорта следующих поколений. Ещё один Zero Emission Development Centre (ZEDC) уже начал работать над развитием водородной энергетики.

Источник изображения: Airbus

Источник изображения: Airbus

Одной из главных целей центра стала «конкурентоспособная с точки зрения затрат криогенная топливная система», которая потребуется самолётам серии ZEROe — их коммерческое использование планируется начать к 2035 году.

Центр ZEDC в Великобритании присоединится к работе аналогичных объектов в Испании, Германии и Франции — ожидается, что в 2023 году центры будут готовы к наземному тестированию первого полнофункционального водородного криогенного бака, а полётные испытания начнутся в 2026 году.

Исследования ведутся на фоне неоднократных заявлений экологов о вредном влиянии авиационных выбросов на окружающую среду. Буквально на этой неделе экоактивисты подали в суд на авиаперевозчика KLM, заявив, что голландская компания ввела авиапассажиров в заблуждение о влиянии полётов на экологию.

Представители Airbus уже заявляли, что авиация может встретиться с серьёзными препятствиями, если не сможет меняться необходимыми темпами. Компания работает над снижением потребления авиалайнерами топлива, и уменьшением углеродных выбросов. Выпускаемые сегодня самолёты Airbus уже поддерживают использование до 50 % «экоустойчивого» топлива (SAF), а к концу десятилетия его долю планируется довести до 100 %.

Водород как энергоноситель имеет немало способов применения в разных отраслях и может производиться разными способами. Пока большая часть производства водорода основывается на использовании ископаемого топлива, но в будущем его планируется добывать из воды с помощью электролиза, причём электричество будет поступать из возобновляемых источников энергии.

Airbus — не единственная компания, ищущая способы использовать водород в авиации. Разработкой решений на основе водорода занимаются как крупные холдинги, так и более мелкие компании вроде ZeroAvia, чей шестиместный водородный самолёт совершил первый полёт ещё осенью 2020 года.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, блоки питания, адаптеры, источники питания, интересности из мира хай-тек, окружающая среда,
Теги: airbus, водород, водородное топливо, авиация, великобритания
airbus, водород, водородное топливо, авиация, великобритания
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