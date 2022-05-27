VK и «Яндекс» выступили против законопроекта об отключении рекомендательных алгоритмов

Онлайн-платформы VK и «Яндекс» выступили против нормы законопроекта о рекомендательных алгоритмах, предоставляющей возможность их отключения, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники. По их словам, документ сегодня обсудят на экспертном совете партии «Единая Россия» перед внесением на рассмотрение нижней палатой парламента.

Законопроектом, разработанным зампредом комитета Госдумы по информполитике Антоном Горелкиным, предполагается обязать онлайн-платформы обеспечить пользователю возможность отключения алгоритмов, формирующих в его ленте специально подобранный контент, а также предупреждать об их применении. Это требование будет распространяться на соцсети, новостные и поисковые агрегаторы, аудиовизуальные сервисы, включая видеохостинги. По данным ресурса «Ведомости», законопроект собираются принять в первом чтении до конца сессии. Аналогичный закон, позволяющий отказаться от получения рекомендаций, вступил в силу в Китае в марте этого года.

Как утверждают источники «Коммерсанта», в «Яндексе» опасаются, что из-за возможности отключения рекомендаций пользователи станут гораздо меньше проводить время во всех сервисах компании. К тому же в компании утверждают, что применение рекомендательных алгоритмов поисковых систем уже регулируется отдельными законами.

Что касается VK, то там опасаются, что новые нормы могут помешать развёртыванию платформы «VK Видео», запуск которой состоится до конца года. «Одним из основных преимуществ платформы должен стать рекомендательный алгоритм, способный соперничать с YouTube», — сообщил источник «Коммерсанта». Аналогичный алгоритм используется в «VK Клипы» (аналог TikTok). Согласно презентации технического директора «VK Видео» Александра Тоболя для разработчиков, 97 % просмотров коротких роликов в «VK Клипах» приходятся на рекомендации.

Сопредседатель комитета по нативной рекламе Ассоциации развития интерактивной рекламы Анна Доскач отметила, что «время, которое пользователь проводит на платформе, — системообразующий фактор», и ограничение рекомендаций негативно отразится на возможности платформ адекватно подбирать видео, что скажется на интересе пользователя к сервисам.