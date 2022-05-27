3DNews Новости Software PlayStation Слухи: Sony и режиссёр «Района № 9» сним...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Слухи: Sony и режиссёр «Района № 9» снимут полнометражный фильм по Gran Turismo

Портал Deadline со ссылкой на собственные источники сообщил, что по мотивам эксклюзивной гоночной франшизы Gran Turismo от PlayStation собираются снять полнометражный фильм.

Источник изображения: Sony Interactive Entertainment

Источник изображений: Sony Interactive Entertainment

Напомним, во вчерашней сессии вопросов и ответов после презентации Business Segment Briefings 2022 представитель Sony Pictures Entertainment обмолвился, что сериальная экранизация Gran Turismo находится на этапе обсуждений.

В Deadline о телевизионном шоу по Gran Turismo ничего не слышали и, более того, называют озвученную информацию не соответствующими действительности слухами. Возможно, адаптаций будет не две, а одна.

По данным Deadline, фильм Gran Turismo находится на очень раннем этапе производства. Сюжет держится в секрете, а на место в режиссёрском кресле претендует Нил Бломкамп (Neill Blomkamp), известный по «Району № 9» и «Роботу по имени Чаппи».

Стоит отметить, что Sony уже пыталась превратить Gran Turismo в фильм. В 2013 году информацию об этом раскрыл портал The Wrap, а позднее подтверждение пришло от Джима Райана (Jim Ryan), тогдашнего главы европейского отделения SIE.

Лента должна была рассказывать о профессиональном игроке в Gran Turismo, который проходит путь до настоящего гонщика (такие истории имели место и в реальности), но к 2018 году совсем затухла.

Серия Gran Turismo началась в 1997 году на оригинальной PlayStation и за прошедшее с тех пор время разошлась по миру в количестве свыше 85 млн копий. Новейшая часть — Gran Turismo 7 — дебютировала в марте на PS4 и PS5.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Официально: по мотивам God of War, Horizon и Gran Turismo выпустят сериалы
Опубликован тизер-трейлер королевской битвы Off the Grid, которая создаётся при участии режиссёра фильма «Район № 9»
Премьеру анимационного фильма Super Mario Bros. перенесли на следующую весну
Релиз амбициозного экшен-платформера Replaced перенесли на следующий год
Первое платное дополнение к OlliOlli World получило геймплейный трейлер и дату выхода
Возвращение ушедших компаний в российский Steam оказалось багом — игры купить можно, но не все
Рубрики: Новости Software, Новости сети, игры, Симулятор, Гонки, Слухи, PlayStation,
Теги: gran turismo, sony interactive entertainment, гоночный симулятор, экранизация
gran turismo, sony interactive entertainment, гоночный симулятор, экранизация
← В прошлое
Самые обсуждаемые публикации
Обзор процессора Ryzen 7 5800X3D: финальная точка Socket AM4 164
Если не TeamViewer, то кот: почти два десятка аналогов популярного сервиса удалённого доступа 57
Обзор смартфона OnePlus 10 Pro: потеря идентичности 25
Умный дом с «Яндекс.Станцией — 2»: теперь не только по Wi-Fi 1

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Аквариус» купила тверской завод американской Jabil и наняла его бывших сотрудников — там будут выпускать серверы и компьютеры
NVIDIA заявила, что российский рынок давал ей всего 2 % выручки
Астрономы открыли, что в далёких-далёких галактиках звёзды в среднем более массивные и крупные
Gucci и Oura представили смарт-кольцо за $950
Galax GeForce RTX 3090 Ti HOF с 4,3-дюймовым ЖК-дисплеем появилась в продаже по цене от $2850
Видео: в новом трейлере файтинга DNF Duel показали режим аркады и выживания 43 мин.
Слухи: кошачье приключение Stray запрыгнет на прилавки в июле 49 мин.
Интенсивность DDoS-атак на уровне приложений в мае увеличилась на 200 % 51 мин.
В США намерены запретить Google и Apple поддержку приложений, допускающих расчёты в цифровых юанях 54 мин.
Медитативная головоломка Cloud Gardens обрела новую дату выхода на Nintendo Switch 2 ч.
God of War Ragnarok прошла классификацию в Южной Корее и готовится обзавестись тематическими товарами 2 ч.
«Очень трудно расставаться с давним близким другом»: жизнь MMO-шутера Survarium оборвётся в последний день весны 2 ч.
Руководство «Яндекса» заверило сотрудников, что не планирует переносить штаб-квартиру в Израиль 11 ч.
У купленных за пределами России смартфонов Samsung есть проблемы с добавлением некоторых карт «Мир» в Samsung Pay 11 ч.
Видео: свежий трейлер Soul Hackers 2 посвятили главной героине и её «старшей сестре» 12 ч.
Для российских разработчиков микроэлектроники хотят создать маркетплейс 50 мин.
Ставка на корпоративный сектор помогла Dell получить рекордную выручку в $26 млрд 56 мин.
NVIDIA заявила, что рынок видеокарт совсем скоро придёт в норму 2 ч.
Учёные из Оксфорда научились выращивать живые ткани в роботизированном скелете 2 ч.
Volkswagen всё ещё не теряет надежды обойти Tesla на рынке электромобилей к 2025 году 3 ч.
Lenovo предупредила о существенном влиянии локдаунов в Китае на объёмы поставок ПК 3 ч.
Новая статья: Умный дом с «Яндекс.Станцией — 2»: теперь не только по Wi-Fi 10 ч.
AYN выпустит портативную консоль Loki на базе Alder Lake и Ryzen 6000 стоимостью от $299 11 ч.
Институт вычислительной космологии протестирует безкоммутаторную сеть Rockport Networks 11 ч.
Tesla и другие производители попросили правительство США инвестировать в зарядные станции для электрических грузовиков 11 ч.