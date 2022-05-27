Слухи: Sony и режиссёр «Района № 9» снимут полнометражный фильм по Gran Turismo

Портал Deadline со ссылкой на собственные источники сообщил, что по мотивам эксклюзивной гоночной франшизы Gran Turismo от PlayStation собираются снять полнометражный фильм.

Напомним, во вчерашней сессии вопросов и ответов после презентации Business Segment Briefings 2022 представитель Sony Pictures Entertainment обмолвился, что сериальная экранизация Gran Turismo находится на этапе обсуждений.

В Deadline о телевизионном шоу по Gran Turismo ничего не слышали и, более того, называют озвученную информацию не соответствующими действительности слухами. Возможно, адаптаций будет не две, а одна.

По данным Deadline, фильм Gran Turismo находится на очень раннем этапе производства. Сюжет держится в секрете, а на место в режиссёрском кресле претендует Нил Бломкамп (Neill Blomkamp), известный по «Району № 9» и «Роботу по имени Чаппи».

Стоит отметить, что Sony уже пыталась превратить Gran Turismo в фильм. В 2013 году информацию об этом раскрыл портал The Wrap, а позднее подтверждение пришло от Джима Райана (Jim Ryan), тогдашнего главы европейского отделения SIE.

Лента должна была рассказывать о профессиональном игроке в Gran Turismo, который проходит путь до настоящего гонщика (такие истории имели место и в реальности), но к 2018 году совсем затухла.

Серия Gran Turismo началась в 1997 году на оригинальной PlayStation и за прошедшее с тех пор время разошлась по миру в количестве свыше 85 млн копий. Новейшая часть — Gran Turismo 7 — дебютировала в марте на PS4 и PS5.