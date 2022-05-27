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Tesla подала заявку на расширение своего предприятия в Германии

Илон Маск (Elon Musk) не раз публично жаловался на присущую Германии бюрократию, поскольку первое предприятие Tesla на территории страны вместо июля 2021 года начало работу только весной 2022-го именно из-за многочисленных административных барьеров. Всё это не мешает компании планировать дальнейшее расширение площадки — территорию предприятия хотят расширить минимум на треть.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Об этом позволяют судить заявления местных чиновников, на которых ссылается немецкая пресса. Издание RBB24 сообщает, что муниципальные власти приступили к рассмотрению заявки Tesla на использование соседнего с уже имеющимся предприятием земельного участка площадью около 100 га. На данный момент предприятие в окрестностях Берлина занимает площадь около 300 га, но компания Tesla изначально ставила перед собой цель не только наладить здесь производство тяговых батарей типоразмера 4680, но и вывести годовой объём сборки электромобилей на 1 млн штук.

Муниципальный совет начнёт рассматривать заявку Tesla на следующей неделе, но все необходимые формальности могут быть улажены примерно через год, и это с учётом того, что местные чиновники изначально благосклонно настроены к расширению уже имеющегося проекта. Когда предприятие в Германии только начинало строиться, процесс регулярно натыкался на сопротивление защитников природы. Вырубка деревьев на территории, способность системы водоснабжения справиться с новым промышленным потребителем, и даже влияние шума строительной техники на жизнедеятельность лягушек и ужей — все эти факторы становились препятствиями к быстрому возведению предприятия.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, разработка и производство электроники,
Теги: tesla, германия, электромобиль, производство
tesla, германия, электромобиль, производство
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