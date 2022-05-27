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Chieftec представила корпус BE-10B-300 для компактного компьютера

Компания Chieftec анонсировала корпус BE-10B-300, предназначенный для построения настольных компьютеров небольшого форм-фактора. Решение имеет объём менее девяти литров.

Источник изображений: Chieftec

Источник изображений: Chieftec

Допускается установка материнских плат типоразмера Mini-ITX и Micro-ATX. Предусмотрены посадочные места для четырёх карт расширения. Длина дискретного графического ускорителя может достигать 220 мм.

Корпус выполнен в классическом чёрном цвете. Общие габариты составляют 283 × 95 × 327 мм, вес — 3,6 кг. Во фронтальной части имеется отсек для тонкого оптического привода.

Есть возможность установки по одному накопителю типоразмера 3,5 и 2,5 дюйма. В оснащение изначально включены блок питания GPF-300P мощностью 300 Вт с сертификатом 80 PLUS Bronze и фронтальный вентилятор диаметром 80 мм. Высота процессорного кулера не должна превышать 50 мм.

На переднюю панель выведены по два порта USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0, гнёзда для наушников и микрофона. О цене пока ничего не сообщается.

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Рубрики: Новости Hardware, корпуса, настольные компьютеры,
Теги: chieftec, корпус
chieftec, корпус
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